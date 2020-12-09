الإعلان عن تعميم فكرة تطبيق مشروعات "الإسكان" على منصة خدمات جوجل

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بصدد الإعلان عن تعميم فكرة تطبيق مشروعات الوزارة وفي مقدمتها (دار مصر، وسكن مصر، وجنة) وغيره من المشروعات السكنية المختلفة، على منصة خدمات جوجل (play store) والذي يقدم العديد من الخدمات للملاك والزائرين، والمستفيدين من المشروع، بالإضافة لاستطلاع الرأي، وهي إحدى قنوات التواصل بين سكان المدن الجديدة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الإسكان ترحب بتطبيق فكرة تطبيق "دار مصر"على منصة جوجل (play store) لتقديم أفضل الخدمات بجهاز مدينة حدائق أكتوبر الجديدة، ومصادر: تعميمها في أقرب وقت

وقالت المصادر إن الوزارة رحبت بتطبيق الفكرة بجهاز مدينة حدائق أكتوبر الجديدة، ومن المتوقع تعميمها في أقرب وقت ممكن، حرصا على تقديم خدمات متميزة لسكان المدن الجديدة.

جهاز مدينة "حدائق أكتوبر" يطلق تطبيق "دار مصر" على منصة جوجل (play store) لتقديم أفضل الخدمات

كان المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أعلن إطلاق تطبيق (دار مصر حدائق أكتوبر) على منصة خدمات جوجل (play store)، والذي يقدم العديد من الخدمات للملاك والزائرين والمستفيدين من المشروع، بالإضافة لاستطلاع الرأي، مشيراً إلى أن رابط تحميل التطبيق هو https://play.google.com/ store/apps/details?id=com. darmasr.octobergardens.

وكان رئيس الجهاز، أوضح أن ذلك يأتي ضمن حزمة خطوات يقوم بها جهاز المدينة لتحقيق خطة الدولة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول الرقمي، مشيراً إلى وجود أنظمة متابعة ومراقبة عالية الجودة تقدم العديد من الخدمات بكل سهولة ويسر.

بروتوكول تعاون بين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان لتطوير خدمات الميكنة والتحول الرقمى

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عمرو طلعت، التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة الإسكان، لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بشأن أعمال تطوير خدمات الميكنة والتحول الرقمى بالصندوق، وقام بالتوقيع كل من: المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسى، ومى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تصميم وتطوير المنظومة التكنولوجية بالمدن الجديدة

وكان الدكتور عاصم الجزار، صرح بأن البروتوكول يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات، وتشمل تصميم وتطوير المنظومة التكنولوجية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، طبقا لحاجة العمل ومؤشرات الأداء، لتحقيق أهداف التحول الرقمى والميكنة عن طريق تحديث التكنولوجيا المستخدمة إلى تكنولوجيا microservices، وزيادة تأمين البيئة المستضيفة لمنظومة صندوق التمويل العقارى، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لتطوير المنظومة من أجهزة ومعدات وخطوط ربط وغيرها.

وكان الدكتور عمرو طلعت، أكد أن البروتوكول يهدف إلى تفعيل منظومة التحول الرقمي بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وتطوير بنيته التكنولوجية والمؤسسية من أجل رفع كفاءة وتطوير الخدمات التي يقدمها الصندوق للمواطنين، وذلك فى إطار تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جميع قطاعات الدولة، بهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات بمختلف مؤسسات الدولة، تنفيذاً لإستراتيجية مصر الرقمية، مشيراً إلى أنه بموجب البروتوكول ستعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير الدعم الفني، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والقيادات.

وزير الاتصالات: أعتز بالتعاون مع وزارة الإسكان

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعرب عن الاعتزاز بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تفعيل منظومة التحول الرقمي، مؤكداً أن هناك أوجه تعاون متميزة بين الوزارتين، ونعمل على تطوير منظومة العمل بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتحويلها بشكل كامل للتكنولوجيا الرقمية.