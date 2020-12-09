تحويل 6 آبار للمياه بمدينة رأس سدر للعمل بالطاقة الشمسية

أكد علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، أنه جارٍ تحويل 6 آبار للمياه للعمل بالطاقة الشمسية، في ضوء إستراتيجية المحافظة لاستغلال الطاقة الشمسية لتشغيل آبار المياه داخل الوديان والتجمعات البدوية التي تعاني من فقر شديد في مياه الشرب، بالتعاون مع شركة شنايدر إليكتريك.

وقال رئيس مدينة رأس سدر في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن استخدام الطاقة الشمسية كبديل لمصادر الطاقة التقليدية يعد توفير في الميزانية، إضافة إلى الحد من التلوث البيئي، وسيجري تجهيز الآبار بالمعدات الحديثة لسد احتياجات المواطنين بمنطقة تجمع السلفا من المياه، واستخدام الفائض في التوسع في الرقعة الزراعية بالمدينة.

وأوضح أن شركة شنايدر إليكترك، تبرعت بصوبة زراعية كبيرة بتجمع السلفا التابع لقرية أبوصويرة، هذه الصوبة مجهزة بالكامل ومزودة بأحدث الأجهزة الزراعية، لتوفير فرص عمل لمواطني التجمع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالوديان، منها المزرعة النموذجية المتكاملة بتجمع الرينة التابعة لقرية "رأس مسلة"، والذي أقيمت على مساحة 30 فدانا بتكلفة نحو 4.5 مليون جنيه، بهدف توطين البدو، وتوفير فرص عمل لهم.

وأوضح أنه تضم مزرعة لإنتاج أسماك البلطي والبوري، وزراعة 15 فدان خضروات مكشوفة مثل الكرنب البسلة والبطاطس والبصل، إضافة إلى إنشاء 10 مزارع للأغنام تحتوي كل مزرعة على 2 مجموعة أغنام من أنواع الماعز البلدي كل مجموعة عبارة عن 16 رأس وأيضا زراعة 4749 نخلة من أنواع النخيل البارحي والمجدول والسكوتي، إضافة إلى 700 نخيل من النخيل الحياني.