لا أحد فوق المحاسبة.. شعار المحافظات لإحياء اليوم العالمي ضد الفساد

"لا أحد فوق المحاسبة" شعار احتفالات محافظات الجمهورية، بحضور محافظي الأقاليم ورؤساء فروع الرقابة الإدارية في المحافظات، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام.

وأكد اللواء إسلام صلاح، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، أن الفساد هو استغلال السلطة العمومية "الموظف العام" لتحقيق مصالح خاصة، وقال إن الفساد الصغير الناتج عن تصرفات الموظف الصغير ووصفه بالخطورة مما يؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسيه والقانونية مما يؤدي إلى إحباط المواطن وعدم الانتماء.

وشرح رئيس هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، خلال محاضرة ألقاها اليوم في جامعة كفر الشيخ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وصلاحيات ومهام عضو الرقابة الإدارية.

وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعمل على تطوير جهاز إداري كفء وفعال وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وإصدار تشريعات جديدة وتعديل بعض القوانين وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ودعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شرعت القوانين والتشريعات المختلفة لمحاربة الفساد في جميع صوره وتبذل هيئة الرقابة الإدارية جهد كبير ملحوظ في محاربة الفساد في مختلف صوره وأشكاله مع ترسيخ أن لا أحد فوق القانون موجها الشكر والتقدير لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.

وفي الفيوم شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المحاضرة التي ألقاها رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، بعنوان "هيئة الرقابة الإدارية ودورها في منع ومكافحة الفساد" التي عقدت بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد" بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ووكلاء الوزارة ورؤساء المجالس والمدن والقطاعات ومديري العموم وعدد من موظفي الديوان العام.

وألقى محافظ الفيوم كلمة، أكد فيها على ضرورة التعاون المثمر والبناء بين كل الجهات للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة، والعمل من خلال الفريق الواحد وتضافر الجهود لمواجهة التحديات للارتقاء بالقطاعين الخدمي والتنموي، لافتاً إلى أنّ جهود الرقابة الإدارية لا تنكر في مكافحة الفساد ورصد المفسدين ومحاسبتهم في إطار من القانون.

وأشار المحافظ إلى أنّ الهدف من الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، العمل على معالجة الخلل والتصدي للوساطة والمحسوبية، والقضاء على مداخل الفساد وآثاره السلبية، ومنع الإجراءات غير الدقيقة، ومواجهة للقضايا الكبرى، والعمل على ضبط الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن جميع موظفي الدولة سواسية أمام القانون على اختلاف مواقعهم ووظائفهم، لافتا إلى الدور القوي للرقابة الإدارية بمكافحة الفساد.

وفي دمياط، شهدت الدكتورة منال عوض محافظ الإقليم، فعاليات الندوة التى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية والتي تحمل نفس العنوان بحضور العميد محمد أبو هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، والعقيد أحمد سمير عضو هيئة الرقابة الإدارية وإسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورجب معيزة مدير عام الشؤون المالية والإدارية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام.

وقالت الدكتورة منال عوض حديثها: "هيئة الرقابة الإدارية تمثل الدرع الحامي للجهاز التنفيذي وشريك أساسي في حماية المال العام، وذلك من خلال رؤيتها لمحاربة الفساد الإداري والمالي"، كما لفتت المحافظ إلى أهمية عقد هذه الندوات لتوعية العاملين بسبل مكافحة الفساد ومنعه، متوجهة بخالص الشكر والتقدير لجميع ممثلي الهيئة على ما يبذلونه من جهد بخصوص هذا الملف لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الصالح العام.

ومن جانبه ألقى العميد محمد أبو هيبة محاور الندوة والتي تضمنت إلقاء الضوء على مهام واختصاصات بعض الهيئات والأجهزة الرقابية ودورها في متابعة مدى التزام الجهات المختلفة بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لكل أنشطة قطاعات وأجهزة الدولة، وسرد أنواع الفساد الذي يعاني منه العالم أجمع وما يمثله من خطورة على الأنظمة وآثاره السلبية، كما نوه إلى اعتماد يوم 9 ديسمبر من كل عام يوما عالميا لمكافحة الفساد، وقدم العميد أبوهيبة شرحًا تفصيليا عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية.

وفي أسيوط، قال اللواء عصام سعد محافظ الإقليم إن القضاء على الفساد هو أحد السبل الرئيسية لزيادة تدفق الاستثمارات ونجاح منظومة الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيدًا بمجهودات الدولة لمحاربة الفساد وما تبنته منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوضع إستراتيجية متكاملة للقضاء على الفساد وتعديل القوانين لتجريمه وتكاتف جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الإستراتيجية وتوفير آليات قانونية فعالة يتم تطبيقها على مراحل.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد" بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أحمد شوقي رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، والمقدم محمد الشريف بمكتب الرقابة الإدارية واللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من وكلاء وزارات المديريات الخدمية ورؤساء شركات المرافق، والهيئات وجميع رؤساء مراكز ومدن وأحياء المحافظة ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات التابعة للمحافظة.

من جانبه قدم رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط اللواء أحمد شوقي الشكر لمحافظ أسيوط، على جهوده ودعمه الدائم لعمل هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، مشيدًا بتوجهات القيادة السياسية في مكافحة الفساد، مؤكدًا أننا نشهد عصر لم نره من قبل من حيث الإرادة السياسية لمكافحة الفساد مقدما شرح لمهام الهيئة والخطة الإستراتيجية التي يتم العمل بها وكانت البداية التشريعية أعقاب ثورة يونيو على مرحلتين فالمرحلة الأولى تم تنفيذها من عام 2014 حتى عام 2018 والمرحلة الثانية من 2018 حتى عام 2022، مشيرًا إلى أن تعريف الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، موضحًا أن الرقابة الإدارية قادرة على التفرقة بين الخطأ الإداري الطبيعي وهو أمر وارد الحدوث وبين الفساد مستعرضًا جهود الهيئة واختصاصاتها ودورها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، مؤكدًا أن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي أحد أهم الوسائل للحد من الفساد داعيًا بأن يتحلى كل فرد في المجتمع بالإيجابية في البلاغ عن أي فساد يواجهه حتى يتم القضاء عليه نهائيا.

وفي نهاية الاحتفالية قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط درع المحافظة للواء أحمد شوقي رئيس مكتب هيئة الرقاب الإدارية بأسيوط.

وفي أسوان، شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، اليوم، فاعليات انطلاق ماراثون للجري والدراجات رياضية الكياك الذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية تزامنا مع "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"، بحضور اللواء إيهاب البنداري رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان والعقيد هيثم سلام نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن عبدالغفار وكيل كلية الحقوق ومنسق اللجنة الفرعية لمحاربة الفساد بجامعة أسوان وعددا من عمداء كليات جامعة أسوان ومديرية الشباب والرياضية ومديرية التربية والتعليم ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن الماراثون يقام تحت عنوان "متحدون ضد الفساد" استمرارا لمبادرات رئيس الجمهورية في ممارسة الأنشطة الرياضية وتفعيلها على أرض الواقع، مؤكدا أن الماراثون يعد بمثابة رسالة لكل دول العالم محافظة أسوان تشهد تطهير للفساد بمختلف صوره وأشكاله، والعمل على نشر ثقافة محاربة الفساد داخل المؤسسات، وأن الجامعة مستمرة في التعاون مع كل مؤسسات الدولة وتقديم كل الخدمات التعليمية والتوعوية لخدمة ورفعة شأن الوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح اللواء إيهاب البنداري رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسوان خلال الندوة التي استضافتها رحاب جامعة أسوان أن ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر السلبية المنتشرة في الدول، وأكثرها فتكا بالأمن والسلم المجتمعي؛ ذلك أنّها تصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة، فالمال، والرشوة، والمحسوبية انتشار البطالة والمخدرات تعتبر العناوين الكبرى لهذه الظاهرة، مؤكدا على أهمية المشاركة المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع في مواجهة الفساد لما له من آثار سلبية على التنمية، مشيرا إلى أهمية زيادة الوعي بخطورة الفساد من أجل مكافحته.

ونظمت محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، ندوة توعوية، بقصر ثقافة شرم الشيخ، عن هيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد،

وشهد الندوة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد حجاب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء.

وقال اللواء خالد حجاب، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، خلال كلمته، إن دور هيئة الرقابة الإدارية هو منع ومكافحة الفساد بأنواعه، لمنع الآثار السلبية للفساد على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والقانونية، والإستراتيجية الوطنية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد.

وأشار إلى المنتدي الأفريقي الأول الذي عقد بمدينة شرم الشيخ وبرعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة مكافحة الفساد والكسب غير المشروع لعدد 51 دولة أفريقية وعربية.

ومن جانبه قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن جميع الأديان السماوية حثت المؤمنين إلى الصلاح والعمل الصالح، ونهت عن الفساد وحذرت من آثاره.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تسعى لمكافحة الفساد، وتضرب بيد من حديد على يد الفاسدين والجميع يخضع للقانون، بالتزامن مع الجهود والتوجه الدولي لمكافحة الفساد خاصة في هذا التوقيت الذي يتسم بالحساسية الشديدة في تاريخ البشرية، وفي ظل تعاون جهود كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الدولي لمكافحة الفساد في ظل تشابك وتقاطع العديد من المتغيرات والتحديات الدولية والإقليمية التي يشهدها عالمنا المعاصر.

وأهدى المحافظ درع المحافظة للواء خالد حجاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، تقديراً لدوره وجهودهم في مكافحة الفساد.

وقال اللواء خالد عجيز رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، إن محاربة الفساد والوقاية منه مسؤولية مشتركة لكل سلطات الدولة والمجتمع معا، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التاسع من ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لزيادة الوعي والعمل على مكافحته ومنعه.

وأضاف أن شعار الاحتفال هو متحدون ضد الفساد فالتعاون قيمة إنسانية عظمى فالاتحاد قوة والكل رابح أذا كنا نعيش في دولة قوية، داعيا الجميع بتحمل المسؤولية وزيادة الوعي الاجتماعي بأهمية مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد" بحضور اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، ضمن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

أكد محافظ المنيا، أن الفساد يعد أحد أهم الظواهر المعقدة، حيث يمثل عقبة أمام حركة التقدم الاقتصادي، ولا سبيل إلى تجاوز هذه العقبة إلا بالإرادة القوية والجهود الإصلاحية الحقيقية، وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية، وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، كما اشتمل دستور جمهورية مصر العربية على بابٍ كاملٍ يؤكد على استقلال الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد.

وفي القليوبية، أطلق اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الاقليم، اليوم، شارة انطلاق ماراثون الدراجات الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، والذى أقيم بمدينة بنها، احتفالًا باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث أنطلق من أمام مقر الرقابة الإدارية بمدينة بنها حتى حديقة صقلية.

وشارك في الماراثون 300 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وفرق الجوالة، وفرقة الموسيقى النحاسية للطلائع، وشباب القليوبية حاملين أطول علم للجمهورية.