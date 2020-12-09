عطية: التحول الرقمي بأسوان سيحقق نقلة نوعية في جميع التعاملات

في إطار جهود محافظة أسوان لمسايرة التطور التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة ضمن منظومة التحول الرقمي شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مؤتمرالتحول الرقمي والتطوير المؤسسي بحضور الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

وخلال كلمته رحب اللواء أشرف عطية بضيوف المحافظة من الاستشاريين والمتخصصين في هذا المجال، مؤكدا على أن محافظة أسوان تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مشروع التحول الرقمي وخروجه إلى النور بصورة متكاملة تحقق نقلة نوعية في جميع التعاملات الإدارية والمالية والفنية، وأيضا الخدمات الجماهيرية، وذلك من خلال تخصيص مبنى لهذا المشروع الحيوي بديوان عام المحافظة لميكنة العمل داخل جميع الدواوين والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بالمحافظة.

وأشار أشرف عطية إلى أنه سيتم دعم هذا الصرح الخدمي بكل التجهيزات والأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى الكوادر البشرية المدربة وذلك في إطار تحقيق رؤية الدولة 2030 فيما يخص التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتوفير آفاق جديدة للخدمات الجماهيرية؛ وهو الذي يتواكب مع جهود الحكومة أيضا لمكافحة الفساد الإداري من خلال منظومة الشباك الواحد التي تستهدف الفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة لبيب بأن منظومة التحول الرقمي ليست للرفاهية بل تعد بمثابة أسلوب حياة ووسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بجانب المساهمة في ترشيد موارد الدولة وهو ما يعمل بدوره على مكافحة كل أشكال الفساد، لافتة إلى أن محافظة أسوان كان لها النصيب الأكبر لدخولها ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الشامل الجديد والتي سيكون لها عوائد إيجابية على المواطنين ضمن التحول الرقمي الذي سيساهم بشكل مباشر في بناء الإنسان المصري رقميا وهذا يتطلب منا جميعا كأجهزة دولة ومجتمع أن نتضافر لنصل ببلدنا إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال توفير بنية معلوماتية متكاملة والوصول بهذا التحول إلى الإنسان البسيط بكل الوسائل والطرق المتاحة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه المنظومة الهادفة والبناءة.