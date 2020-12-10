محافظ الغربية يكلف بإنهاء مشروع الصرف بمنطقه الجمهورية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهات عاجلة لللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز و مدينة المحله الكبري بضرورة إنهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بمنطقه مساكن الجمهورية التابعه لحي ثان المحلة الكبرى.

من ناحيته باشر "زين العابدين " الأعمال الجارية مؤكدا أن تلك المنطقه تضم أكثر من 700 شقة سكنية بالمنطقة المذكورة، موضحا إنهاء الأعمال خلال أسبوع وتغيير خطوط الصرف لمسافة 350 مترا باقطار 8 بوصات وتغيير الوصلات الموجودة علي العمارات إلى جانب حفر آبار صرف صحي جديدة.

كما وجه رئيس مركز و مدينة المحله الكبري شركة مياه الشرب و الصرف الصحي إلى رفعمياه الصرف المتراكمة بشوارع المنطقة لحين الانتهاء من تغيير جميع خطوط الصرف.

من ناحية أخرى، قرر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، تكليف الدكتورة هاجر علم الدين بسطويسى، الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة، بمهام نائب لمدير وحدة التصنيف الدولى بجامعة طنطا لمدة عام إلى جانب عملها الأصلى.

وحصلت الدكتورة هاجر علم الدين على بكالوريوس هندسة القوى المكانيكية، من جامعة طنطا عام 2005م بامتياز مع مرتبة الشرف، وعُينت معيدة عام 2006م، وحصلت على درجة الماجستير من جامعة هوزانج الصينية للعلوم والتكنولوجيا عام 2009م، ودرجة الدكتوراه بذات الجامعة عام 2012م، وتدرجت فى الوظائف العلمية حتى وصلت إلى درجة أستاذ مساعد عام 2018م.

وشغلت منصب نائب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة جامعة طنطا عام 2018، ومديرًا لوحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة منذ عام 2019 و حتي تاريخه، ومديرًا لمعمل ابحاث الوقود والوقود البديل بكلية الهندسة جامعة طنطا منذ 2016 وحتي تاريخه، كما شاركت في عدد من المشروعات البحثية الممولة من عدد من الجهات البحثية محليًا ودوليًا ومن وزارة التعليم العالي، ولها عديد من الأبحاث المنشورة دوليًا في مجلات دوريات علمية مصنفة في مجالات الطاقة والوقود البديل ومحاكاة النظم الحرارية، فضلًا عن العديد من المراجع في عدد من المجلات والدوريات المحلية والعالمية.