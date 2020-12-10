ضبط سيدة بالغربية تمارس النصب على راغبى العمل فى الخارج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية) بقيام (حاصلة على دبلوم - مقيمة بدائرة المركز) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج زاعمة توفير فرص عمل لهم بمرتبات مجزية، وتمكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من المجنى عليه بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية ، وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع (قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية) أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .. فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بالقاهرة) بتعرضه لواقعة إحتيال من قبل أحد الأشخاص (يحمل جنسية أجنبية) زعم له ملكيته مبلغ مالى قدره ( 8 مليون دولار أمريكى مغطاة بمادة سوداء) أحضرها للبلاد لإستثمارها فى بعض المشاريع التجارية ، وطلب منه مبلغ مالى لشراء محاليل كيميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل الأوراق إلى دولارات صحيحة ومشاركته له فى إستثمارها بالبلاد .

بإجراءا التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها أحد الأشخاص ( يحمل جنسية أجنبية) حيث يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم أن لديه ملايين الدولارات الأمريكية وقد أحضرها للبلاد بعد تغطيتها بمادة سوداء لإخفاء ماهيتها، ويرغب فى إستثمارها بالبلاد بعد إزالة المادة السوداء والتى تحتاج إلى بعض المواد الكيميائية باهظة الثمن وإمعاناً فى الإحتيال علية قام بإجــــراء عملية تجريبية إحتيالية أمامة بتحويل إحدى الأوراق السوداء إلى ورقة صحيحة من فئة (المائة دولار الأمريكى) لإيهامه بأنه يحتفظ بكميات كبيرة من تلك الأوراق السوداء التى يمكن تحويلها إلى دولارات أمريكية صحيحة وشرع فى الإستيلاء منه على مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة البساتين ، وذلك حال تقابله مع المبلغ وعــثر بــحوزته عــلى ما يلى :

عدد ( 3 ) لفافات من الورق الأسود المقصوص فى حجم الورقة المالية فئة المائة دولار الأمريكى وكل لفافة مثبت عليها شريط لاصق مرسوم عليه علم إحدى الدول الأجنبية وصورة ورقة فئة المائة دولار الأمريكى .

رخصة قيادة أجنبية تحمل إسم وصورة المتهم .

عدد ( 3 ) هواتف محمولة يحتوى على محادثات نصية على بعض التطبيقات تُفيد نشاطه الإجرامى المشار إليه .

بمواجهه المتهم أقر بنشاطه الأجرامى على النحو المشار اليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .