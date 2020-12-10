أول مصدر لـ"الديدان" خارج مصر: الكيلو بـ2500 جنيه وأتعامل مع 13 دولة

بدأ هواية تعقب الثعابين ونزع سمها في كافة ربوع مصر حينما كان طالبا في الجامعة، وانتهى به الحال ليكون أول مصدر للديدان خارج مصر، في غضون أشهر معدودة، من خلال الحصول علي شهادة منشأ للديدان الحية ومن ثم تصديرها للجامعات ومراكز الأبحاث العلمية.

"محمد بشته" 25 عامًا، ابن المنوفية وصاحب شركة لتربية واستخلاص السموم من العقارب والثعابين، قال في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يقوم بتصدير كيلو الديدان للخارج بسعر 2500 جنيه، مضيفا أن أخر "طلبية" كانت قيمتها 750 ألف جنيه.

"سعر كيلو الدود في مصر يتراويح بين 200 إلى 500 جنيه من خلال مزارع الديدان، ويتم تصديره مباشرة بعد الانتهاء من كافة الأوراق اللازمة" قالها "محمد" ابن قرية زنارة بمحافظة المنوفية، لافتا إلى أن فكرة استخراج السموم من الثعابين والعقارب والبحث عنها، استهوته عندما كان طالبا في الفرقة الأولي بكلية الآثار جامعة الفيوم، حينها قرر البحث والتعمق في هذا المجال بعد معرفته وقراءته عنه كثيرا، موضحا أنه ظل يعمل ويبحث عن العقارب والثعابين في كل محافظات مصر، إلي أن قام بفتح شركة خاصة ليقوم بعمله بشكل علمي دقيق .

وأكد مشاركته إحدى الشركات العاملة في تطوير الأفكار الخاصة باستخراج السموم من العقارب والثعابين: "أبيع تلك السموم والديدان إلي العديد من الجهات العلمية والدول التي تقوم باستخدامها في الأبحاث العلمية، وحاليا أتعاون مع جامعات 13 دولة أوروبية وأمريكية، بالإضافة إلي عدد من الدول العربية اللتي تتواصل معي بشكل رسمي لشراء تلك السموم لتطوير الأبحاث العلمية".