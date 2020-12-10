عاجل.. إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بـ"تلا"

أصيب 13 شخصا، اليوم، في حادث انقلاب سيارة أجرة بترعة كائنة بطريق "طنطا - تلا" وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد إبراهيم الدسوقي مأمور مركز شرطة تلا، بوقوع حادث علي طريق "طنطا - تلا" وإصابة 13 راكبا بجروح متوسطة وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي للعلاج اللازم .

وأكد مصدر أمني أن انفجار الإطار الأمامي للسيارة تسبب في اختلال القياده في يد السائق وسقوطها في الترعة، وحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة .