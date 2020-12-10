ضبط سيدة استولت على 100 ألف جنيه من شاب بالمحلة بدعوى تسفيره للخارج

ضبطت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا في طنطا، سيدة بمركز المحلة الكبرى، اليوم، بتهمة الاستيلاء على أموال شاب بدعوى قدرتها على تسفيره للعمل في الخارج براتب مجزي.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، قيام سيدة حاصلة على دبلوم، مقيمة بدائرة مركز المحلة، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، زاعمة توفير فرص عمل لهم بمرتبات مجزية، وتمكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من المجنى عليه وصلت إلى 100 ألف جنيه، بزعم تسفيره لإحدى الدول العربية، وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بإرتكابهما للواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .