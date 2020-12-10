مياه "القاهرة والجيزة" تستعد بإجراءات غير تقليدية لمواجهة الأمطار

استعدادا لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار والسيول، اتخذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عددا من الإجراءات، وذلك وفقا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال إصدار حزمة من التوجيهات لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للشركة القابضة، على مستوى الجمهورية، بشأن الاستعدادات للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

وليد عابدين، المتحدث الإعلامي باسم شركة القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، يقول إن محافظتي القاهرة والجيزة مستعدين لمواجهة موسم الأمطار منذ شهر مايو الماضي، من خلال تكثيف عمليات التطهير، رفع كفاءة المحطات، بالإضافة إلى تطهير شناين "بالوعات" الأمطار، صيانة خطوط الصرف، رفع كفاءة المعدات "الشفاطات، الشفاط النافوري، البدالات".

عابدين: محافظة القاهرة لديها 100 معدة والجيزة 63 معدة استعدادا لموسم الأمطار

مضيفا أنه تم توفير الأمن الصناعي والملابس الآمنة للعاملين بالشركة استعدادا للتعامل مع الأمطار على أرض الواقع، وأنه لا يمكن تحديد أكثر المناطق تأثرا بمياه الأمطار داخل محافظتي القاهرة والجيزة، لأنها تتغير وفقا للتقلبات المناخية وطبيعة الأمطار التي تسقط على المناطق المختلفة.

وأشار "عابدين" إلى أن محافظة القاهرة لديها 100 معدة ما بين "شفاط، شفاط نافوري، بدالات محمولة، طلمبات"، وقامت المحافظة بنشر معدتها في الشوارع والمحاور الرئيسية منذ الأربعاء الماضي، وموجودة حتى الآن، تحسبا لسقوط الأمطار، بينما تحتوي محافظة الجيزة على 63 معدة، كما تتميز المحافظة بوجود عربيات سيول.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن هناك تنسيق كامل بين الشركة والهيئة العامة للأرصاد الجوية وغرف العمليات الشركة القابضة، لمعرفة تطورات حالة الطقس، وأن الشركة تعمل ضمن منظومة تتضم، المحليات، هيئة الأرصاد الجوية، الحماية المدنية، هيئة النظافة، وغرفة العمليات بالمحافظة هي التي تدير هذه المنظومة.

أما عن أجهزة التتبع لمتابعة العربيات من داخل غرفة العمليات المركزية، أوضح "عابدين" أنها وسيلة لتحقيق الرقابة الذاتية على السيارات والمعدات، لتحريكها في الأماكن وفقا للخطة، وهو موضوع مطبق بالفعل خلال العام الماضي.

كما أوضح "عابدين" أن جميع الشركات التابعة للشركة القابضة، تلقت تعليمات بأن تكون جميع الشركات بالمحافظات، على أتم الاستعداد لمساندة المحافظات التي تتعرض للغرق بمياه الأمطار.