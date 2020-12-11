عبدالغفار ووزير التخطيط العراقي يوقعان البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين 

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مع الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقي، أمس الخميس، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الجانبين، وذلك على هامش زيارة الوفد العراقي للقاهرة لتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، طبقا لتوصيات اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.

وشهد الاجتماع توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي للأعوام 2020/2022، وذلك برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وينص البرنامج التنفيذي على استمرار التعاون الثنائي بين مؤسسات التعليم العالي، وعقد اتفاقيات توأمة بينها.

كما ينص البرنامج على تبادل أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي؛ تنظيم زيارات قصيرة الأجل لأساتذة مصريين وعراقيين، أعضاء هيئة تدريس في مختلف التخصصات العلمية لتقديم محاضرات وتبادل الخبرات مع نظرائهم، والمشاركة في الفعاليات، وكذلك توفير الوثائق اللازمة للباحثين من الجانبين وتبادل الرسائل العلمية والمناهج الدراسية والمطبوعات والدوريات العلمية والمؤلفات المترجمة.

كما يتضمن البرنامج التنفيذي، إحياء الفعاليات العلمية والثقافية المشتركة بين الدولتين، من خلال تنظيم دورات تدريبية ولقاءات ومؤتمرات وحلقات دراسية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين المصريين والعراقيين، وتنظيم معرض تعليمي لنشر وترويج وتسويق الجامعات في البلدين، وبحث معادلة شهادات عدد أكبر من الجامعات المصرية بالعراق لتسهيل استقبال مزيد من الطلاب الراغبين في الدراسة بمصر والاستفادة من الخبرات المصرية في إقامة مركز لزراعة نخاع العظام بالعراق.

وفي مجال البحث العلمي، تناولت المناقشات، دفع التعاون الجاد بين الطرفين خاصة في مجالات الاهتمام المشترك مثل الطاقة والمياه والزراعة، وإطلاق نداء بحثي مشترك في المجالات العلمية المشتركة، لكي تستفيد العراق من الطفرة التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية، في توطين التكنولوجيا وفي إنشاء الحاضنات التكنولوجية وأدوية العلوم، وإجراء أبحاث مشتركة، والإشراف المشترك على الأبحاث العلمية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على أن هذا البرنامج هو امتداد للعلاقات الطويلة التي تربط البلدين وتوثيق للتعاون بينهما فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى توفير الفرصة للجانب العراقي للإفادة من التجربة المصرية في التوسع في التعليم العالي من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية بمستوى عالمي، وخاصة تجربة إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.

ومن جانبه، أعرب وزير التخطيط العراقي عن سعادته بحسن الاستقبال والتعاون المثمر مع وزارة التعليم العالي المصرية، مشيرا لرغبة بلاده في البدء بتجهيز ملحقية ثقافية عراقية لرعاية الطلاب العراقيين بمصر والذين يتزايد عددهم، حيث يصل عددهم الحالي 22 ألف طالب بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مشيرا لتطلع بلاده لزيادة المنح المقدمة من مصر للطلاب العراقيين، وتسهيل العقبات التي تقابلهم خلال دراستهم في مصر، وتقديم حافز للطلاب المتفوقين.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والدكتور ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي، والدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، ومن الجانب العراقي السيد أحمد نايف رشيد سفير العراق بالقاهرة، السيد علي حميد كاظم مستشار وزارة التعليم العالي العراقية، السيد حازم باقر مدير عام إدارة البعثات، السيد حسين كاظم مسؤول شؤون الطلبة بالسفارة العراقية.