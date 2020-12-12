قبل عقدها بـ 48 ساعة.. تعرف على جدول الاختبارات التدريبية لأولى ثانوي

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 من ديسمبر الجاري، الاختبارات التدريبية دون درجات، لطلاب الصف الأول الثانوية، والتي أعلنت عن عقدها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتجربة أخيرة للطلاب من أجل الوقوف على مستواهم الحقيقي قبل إجراء الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الأول، "الوطن" تنشر جدول الاختبارات كاملا يشمل جميع المواد التي سيمتحن فيها الطلاب بعد 48 ساعة، بالإضافة إلى زمن إجابة كل امتحان.

الثلاثاء 15 ديسمبر

1 - مادة "اللغة العربية"، وزمن الإجابة 3 ساعات.

2 - مادة "الأحياء"، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

الأربعاء 16 ديسمبر

1 - مادة "اللغة الأجنبية الأولى"، وزمن الإجابة ساعتان ونصف.

2 - مادة "الجغرافيا"، وزمن إجابة الامتحان ساعة ونصف.

الخميس 17 ديسمبر

1 - مادة "الرياضيات"، ومدة الإجابة 3 ساعات.

2 - مادة "اللغة الأجنبية الثانية"، وزمن إجابة الامتحان ساعة ونصف.

السبت 19 ديسمبر

1 - مادة "الفلسفة والمنطق"، وزمن الإجابة ساعة ونصف.

2 - مادة "الفيزياء"، زمن الإجابة ساعة ونصف.

الأحد 20 ديسمبر

1 - مادة "التاريخ"، ومدة الامتحان ساعة ونصف.

2 - مادة "الكيمياء"، زمن الإجابة ساعة ونصف.

وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن عقد اختبارات تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي يوم الثلاثاء المُقبل من أجل مساعدة الطلاب في التعرف على نظام التعليم وأسئلة الامتحانات الجديد، مع التأكد من قدرة المنصات والشبكات والبنية التحتية.

وأوضحت "التعليم" أن الاختبارات ستكون بدون درجات، وأنه يمكن للطالب أدائها سواء بالمدرسة أو المنزل لأنه ليس مقيد بمكان مُحدد، كما أنه ليس مرتبط بزمن معين وأنه يُمكنه أداء الامتحان في يوم المحدد وفقًا للجدول منذ الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، وأشارت "التعليم" أن اسئلة الامتحانات ستأتي مُبسطة من خلال أجزاء المنهج الذي درسه الطالب منذ بداية العام الدراسي الحالي وحتى يوم الامتحان.