ضبط طنين شيكولاتة فاسدة بالدقهلية 

ضبطت الإدارة العامة لمراقبة الأغذية في الدقهلية، اليوم الجمعة، 1750 كيلو جرام من الشيكولاتة والكاكاو ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية، في مخازن أغذية بناحية سندوب.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية ومكاتب مراقبة الأغذية كثفت من حملاتها لتنفيذ خطة شاملة للرقابة على منافذ الأغذية المختلفة، والتي تشمل المحلات، المطاعم ، المخابز، السوبر ماركت، الباعة الجائلين.

وأضاف، وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، أن الفرق التفتيشية بمدينة المنصورة استهدفت المرور اليوم على مخازن مواد غذائية بناحية سندوب، وأسفرت الحملة عن ضبط 260 كرتونة شيكولاته أحجام وأطعمة مختلفة بوزن إجمالي 1300 كيلو جرام، كما تم ضبط 1680 عبوة نسكويك كاكاو في كل عبوة 24 ظرف بإجمالي وزن 450 كيلو جرام.

وأشار إلى أنه تم ضبط 1080 عبوة حليب شيكولاتة، بإجمالي 200 لتر حليب شيكولاتة مجهول المصدر، وعدم وجود بيانات، وتم الإخطار بالغلق، وذلك للنقص الشديد في الاشتراطات الصحية، وتم سحب عينات أغذية متنوعة وإرسالها للمعمل المشترك لتحليل الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه وكيل الوزارة إلي تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض وتفشي الاوبئة، مؤكدا علي استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة، بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تقديم الاغذية على مستوى المحافظة.

ومن جهة أخرى، ضبط التفتيش الصيدلي كميات كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة، بإحدى الصيدليات بمدينة نبروه.

وأسفر التفتيش عن ضبط، 3 صيدليات مفتوحة وتتم مزاولة النشاط بها دون تواجد مدير الصيدلية، وكذلك وجود عقار مجهول المصدر وغير مسموح بتداوله داخل السوق المصري، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ عليها وتحرير محاضر بالوقائع.