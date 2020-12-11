محافظات تحصل على اللقاح الصيني لكورونا أولا.. القاهرة والجيزة الأبرز

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن تطعيم المواطنين في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد باللقاح الصيني.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المحافظات الأكثر إصابة هي "القاهرة والجيزة والإسكندرية"، خاصة شرق إسكندرية.

وأضاف المصدر أن أكثر المناطق في القاهرة التي تشهد ارتفاعًا في الإصابات هي: "حلوان، شرق مدينة نصر، المطرية، المرج، البساتين، الساحل، والشرابية"، أما النزهة الجديدة ومصر الجديدة ومصر القديمة والمقطم، الأقل إصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن المحافظات الأقل إصابة سيتأخر تطعيم المواطنين بها، وهي "جنوب سيناء، المنيا، السويس، والإسماعيلية"، والمحافظات المتوسطة الإصابة هي "المنوفية، سوهاج، وأسوان".

ومن جانبها، لفتت الدكتورة هالة زايد، إلى أن مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وأكدت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمطار القاهرة الدولى، أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب، حيث وجهت الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الصينية لدعمهما الشعب المصري في الحصول على تلك اللقاحات، لافتة إلى أن ذلك اللقاح هو ما تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر، معربة عن فخرها بالمشاركة من أجل الإنسانية، في التجربة الإكلينيكية للقاح الصيني.

وأشارت إلى أن ذلك اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، قائلة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، 99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، 100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

وقال "مجاهد" إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.