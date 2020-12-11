الغربية تزيل اللافتات الانتخابية بمدن وقرى المحافظة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الأحياء والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، في إزالة اللافتات الانتخابية، بعد انتهاء جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2020، التي انتهت يومي 7 و 8 ديسمبر الجاري.

وقام حي أول وثان طنطا بإزالة كافة اللافتات الانتخابية من جميع الشوارع والميادين بنطاق المدينة.

وفي ذات السياق، تمت إزالة اللافتات الانتخابية بمدينة السنطة والقرى التابعة لمركز السنطة (شبراقاص، الجميزة، كفر كلا الباب وميت حواي)، واستكملت الوحدات المحلية رفع لافتات الدعاية الخاصة بمرشحي مجلس النواب 2020 بمركزي طنطا وبسيون.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية لرؤساء المدن والأحياء، بسرعة الانتهاء من إزالة لافتات الدعاية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب، وإعادة الشيء لأصله بأسرع وقت، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

يذكر أن محافظة الغربية تنافس بها في جولة الإعادة 28 مرشحا فرديا، على 14 مقعدا في 7 دوائر، داخل 661 مقرا انتخابيا، بها 1159 لجنة فرعية، تضم 3 ملايين و451 ألفا و331 صوتا انتخابيا.

وكانت محافظة الغربية، بكافة أجهزتها اعلنت عن استعدادتها المبكرة لإجراء جولة الإعادة لانتخابات، من عمليات التطهير والتعقيم المستمرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إلى جانب التنسيق بين كافة الجهات المعنية الممثلة في الصحة وهيئة الإسعاف وقوات الحماية المدنية والشرطة والقوات المسلحة من أجل تأمين العملية الانتخابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإنشاء غرف عمليات لمتابعة العملية الانتخابية وسيرها على مدار يومي الانتخاب.