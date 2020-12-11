القليوبية تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا الجمعة

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة، لليوم الثالث على التوالي، بينما سجلت 4 مدن أخرى "صفر إصابة" بالفيروس، وهي العبور وشرق شبرا الخيمة وشبين القناطر وطوخ ، ليستقر عدد الإصابات بها منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الجمعة، عند 10305 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 781 حالة إصابة، والعبور 182 حالة، والقناطر الخيرية 656 حالة وبنها 2973 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1200 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1232 حالة، وشبين القناطر 752 حالة، وطوخ 1194 حالة، وقليوب 710 حالة، ومدينة قها 61 حالة، وكفر شكر 564 حالة إصابة.

وفي وقت سابق، حصل فريق مصري من جامعتي بنها وكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجزار، عميد كلية طب بنها الأسبق، على المركز الأول، في حلقة بحثية أجرتها جامعة ليفربول، شارك بها علماء من أمريكا وفرنسا والهند وباكستان والعراق وبنجالاديش وإستراليا حول فاعلية عقار إيفرميكتين لعلاج فيروس كورونا.