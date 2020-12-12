وفاة مرشح سابق لـ"النواب" في دائرة قويسنا وبركة السبع بالمنوفية

أعلنت الصفحة الرسمية لسامي فتوح، المرشح السابق عن حزب مستقبل وطن بدائرة قويسنا وبركة السبع في المنوفية، وفاته قبل قليل.

وتعد تلك الوفاة الثانية خلال شهر واحد في نفس الدائرة؛ إذ توفي من قبل المهندس منير مندور، المرشح المستقل، الذي نجح في دخول جوله الاعادة بالانتخابات، بعد مرور أسبوع واحد على فوزه.

وقالت الصفحة الرسمية للمرشح السابق في بيانها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالي الحاج سامي فتوح موسى"، مشيرة إلى أن العزاء سيكون بعد صلاة العصر أمام منزله في قرية ميت بره بمركز قويسنا، وستتكون صلاة الحنازة عقب صلاة الظهر .

وأعلنت اللجنة العامة للانتخابات بدائرة قويسنا وبركة السبع، بمحافظة المنوفية، فوز عصمت زايد، النائب في المجلس الحالي، المرشح المستقل، ومحمد حمدي موسي، في انتخابات مجلس النواب، وخسارة هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بالمجلس، الذي حل رابعا بعد المرشح عبدالحكيم التعلب.

وحصل عصمت زايد على 50687 ألف صوتا انتخابيا، ومحمد حمدي موسى علي 44933 ألف صوتا انتخابيا، وعبدالحكيم محمد التعلب على 35983 ألف صوتا انتخابيا، وهشام عبدالواحد على 35875 ألف صوتا انتخابيا.

واستطاع هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، دخول جولة الإعادة بالأنتخابات في الدائرة، بعد وفاة المرشح منير مندور، وتصعيد الهيئة الوطنية للانتخابات له، بدلا من الأول؛ نظرا لحصوله على المركز الخامس في الجولة الأولى.