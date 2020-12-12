عبدالعال: المجتمعات العربية دفعت ثمنا باهظا في مواجهة الإرهاب

ثمن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشدة قرار إنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي، مشيرًا إلى أنه يعولها في تنسيق وتعزيز الجهود البرلمانية العربية في مكافحة هذه الظاهرة البغيضة وتصيح الصورة المغلوطة عن العالم العربي في هذا الشأن، ولا سيما ان المجتمعات العربية من أكثر المجتمعات التي دفعت ثمنا باهظا في مواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف عبدالعال، خلال كلمته امام الجلسة العامة للبرلمان العربي: "كلنا ثقة في أن هذه اللجنة المستحدثة سيكون لها دور كبير في تنسيق الجهود المشتركة بين البرلمان العربية والبرلمانات العربية والوطنية والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب".

ودعا رئيس مجلس النواب، جميع الحضور كممثلي الشعوب العربية إلى تجديد العهد على أن يكونوا على قدر الأخطار التي تواجهها الأمة العربية صونا للمقدرات العربية وتحقيق لآمال وطموحات الشعوب العربية، مشددًا على أنَّها تستحق بذل كل وغالٍ ونفيس لرفعة شأنها ودفاعًا عن حقوقها ومصالحها.

وأكّد رئيس مجلس النواب، أنَّ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل داعمة ومساندة للبرلمان العربية وأنَّ المجلس لن يتوانى عن تقديم أي دعم أو بذل أي جهد يهدف إلى تعزيز وتطوير دور البرلمان العربي في جميع المجالات وعلى المستويات كافة فيما يلبي تطلعات شعوب المنطقة العربية في مستقبل أفضل.