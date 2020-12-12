السكة الحديد: توريد 173 عربة قطار روسية جديدة وتخصيص 500 عربة للغلابة

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم توريد 173 عربة قطار روسية جديدة حتى الآن من إجمالي 1300 عربة روسية، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 500 عربة مكيفة لمحدودي الدخل "الغلابة"، موضحا أنه لأول مرة في تاريخ السكة الحديد يتم تشغيل قطارات مكيفة على خطوط الضواحي لخدمة الغلابة.

رئيس السكة الحديد: حركة مسير القطارات منتظمة بجميع الخطوط.. وصيانات دورية للقضاء على الأعطال

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، لافتا إلى أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية، للقضاء على أعطال القطارات، ولتوفير جميع الحماية والسلامة للركاب والعاملين، مؤكدا أن أعمال تطوير منظومة السكك الحديدية مستمرة.

رسلان: إجراءات صارمة بمحطات السكة الحديد على مستوى الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا

وأضاف رئيس السكة الحديد، أن هناك إجراءات صارمة تتم بجميع المحطات على مستوى الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات وتطهير المحطات كل ساعتين تقريبا وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بين الركاب منذ ظهور جائحة كورونا.

رئيس السكة الحديد: تركيب بوابات إلكترونية بالمحطات على مرحلتين لمواجهة التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات

وأشار رسلان، إلى أن الهيئة تواصل العمل على تحديث نظم "كهربة الإشارات" ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتطوير المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، منوها أن الهيئة تسعى إلى تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح رئيس السكة الحديد، أن الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة لتركيب بوابات إلكترونية بالمحطات للدخول والخروج، لمواجهة التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، مشيرا إلى أن الهيئة لم ولن تسمح بركوب أي راكب القطارات دون دفع الآجرة، مؤكدا أن تذكرة القطارات أرخص وسيلة مواصلات في مصر.

رسلان: توفير جميع قطع الغيار بورش الصيانة.. ونعمل على قدم وساق للقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات

وأردف رسلان، أن جميع قطع الغيار اللازمة لعربات القطارات والجرارات متوفرة تماما بكل ورش الصيانة، مؤكدا أن تركيب البوابات الإلكترونية لمنع التهرب من دفع تذكرة القطارات سيتم على مرحلتين، موضحا أن العمل يسير على قدم وساق للقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية.

وكانت هيئة السكة الحديد قد تعاقدت على أضخم صفقة عربات في تاريخها وهي العربات الروسية الـ 1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.