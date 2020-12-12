ضبط أصحاب "فيلا علاج المدمنين" بالجيزة: عصي وحبال وأدوية غير مرخصة

تمكّنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات، من ضبط (فيلا "مستأجرة" بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) يتمّ إدارتها كمركز طبي (لعلاج الإدمان) دون ترخيص واحتجاز عدد من المتعاطين للمواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالي).

وتمّ ضبط (4 أشخاص من القائمين على إدارة المركز "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وكذا ضبط (65 شخصا من متعاطي المواد المخدرة) مُحتجزين داخل الفيلا دون وجه حق ومتواجدين من فترات مختلفة وكذا ضبط (كمية من الأدوية والأدوات الطبية مجهولة المصدر – عدد من سجلات الدفتر خاصة بنزلاء المركز – عدد من دفاتر إيصالات النقدية باسم المركز – عقد إيجار للعقار – مجموعة من الحبال والعصى تستخدم في تكبيل النزلاء – مبلغ مالي).

بمواجهة المتهمين أقرّوا بإدارتهم المكان كمركز طبي لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية والعصبية للمتعاطين وأن الحبال والعصا المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء للسيطرة عليهم.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم بمنطقة سكنهم مُستقلين سيارة قيادة وملك أحدهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش – سلاح ناري – عدد من الطلقات - مبلغ مالي- 5 هواتف محمولة).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.