طقس سيء بجنوب سيناء والمحافظ يعلن الطوارئ: غيوم وانخفاض درجة الحرارة

تعرضت مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم السبت، لموجة من الطقس السيء، حيث تلبدت السماء بالغيوم، وصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وزيادة في سرعة الرياح.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر حالة الطوارئ القصوى، مع التنسيق بين كافة الجهات المعنية للتدخل السريع في حالة تساقط أمطار أو حدوث سيول.

وقال المحاسب علي حمادة، رئيس المدينة، إنه جرى التأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتطهير بلاعات الصرف الصحي في الشوارع الرئيسية، والتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب وتصريف المياه، خاصة أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة قد تصل لحد السيول.

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، ونشر كافة المعدات على الطريق الدولي والطرق الرئيسية بالمدينة، إضافة إلى التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لإطلاعها على ما يجرى من أحداث أول بأول.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع مدن المحافظة، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، خاصة أن حالة الطقس غير مستقرة في بعض المدن، مع التأكيد على رؤساء المدن بجاهزية معدات الحملة للتحرك في حالة حدوث أي طوارئ أو سيول قد تؤدي لقطع الطرق الدولية والحيوية، إضافة إلى تطهير جميع مخرات السيول.

وأكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، تتواصل مع كافة الغرف الفرعية بمجالس المدن، وقامت بالتنسيق مع إدارة المرور لتكثف تواجدها على طول الطرق الدولية والرئيسية بكافة المدن، خاصة في حالة تساقط الأمطار، وفي مناطق أحداثيات السيول للحد من السرعة حفاظا على أرواح المواطنين.

وأوضح المحافظ أن جميع الطرق والموانيء البحرية والبرية والمطارات مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن.