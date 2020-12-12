منها صيدلي ومهندسة.. تفاصيل 12 وظيفة متاحة في مصر اليوم

طرح موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الوظائف المتاحة اليوم 12 ديسمبر داخل محافظتي القاهرة والجيزة وكذلك محافظة الدقهلية، والتي تنوعت في تخصصاتها بين الحرف والمهن المختلفة.

تستعرض "الوطن" في تقريرها التالي أبرز الوظائف وتفاصيلها في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

الوظائف المتاحة اليوم

محاسب

اسم الشركة: لتصنيع المنتجات الورقية والكرتونية.

مقر العمل: جسر السويس - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3000 - 3500 جنيه.

صيدلي شفت مسائي

اسم الشركة: مجال الادوية.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 4

سنين الخبرة: 3 - 5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي

مهندسة

اسم الشركة: اتقان

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة

العمالة المطلوبة: 3

مستوي الخبرة: حديث التخرج

السن المطلوب: 23 - 27 سنة

الراتب الأساسي: 2500 - 3500 جنيه

فني صيانه الموبيل

اسم الشركة: أوببو

مقر العمل: المعادى - جسر السويس - حلوان - مصر الجديدة - القاهرة

العمالة المطلوبة: 8

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل

السن المطلوب: 22 - 36 سنة

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط)

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه

ممرضين

اسم الشركة: جذور العالمية

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة

العمالة المطلوبة: 21

مستوي الخبرة: لا يشترط

السن المطلوب: 20 - 50 سنة

كاشير

اسم الشركة: كاش كول المصرية للمدفوعات الالكترونية

مقر العمل: المعادى - شيراتون - القاهرة

العمالة المطلوبة: 3

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر

السن المطلوب: 22 - 30 سنة

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي

مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: نيو هوب العالمية

مقر العمل: دكرنس - الدقهلية

العمالة المطلوبة: 5

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة

السن المطلوب: 22 - 30 سنة

المؤهل المطلوب: عالي

الحوافز الاضافية: 500 -1000جنيه

سكيرتيرة

اسم الشركة: الفضل للمنتجات الغذائية

مقر العمل: الهرم - الجيزة

السن المطلوب: 20 - 30 سنة

المؤهل المطلوب: عالي

الراتب الأساسي: 1000 - 3000 جنيه

كاتب محتوى

اسم الشركة: سيرفيكس

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل

السن المطلوب: 22 - 35 سنة

المؤهل المطلوب: عالي

الراتب الأساسي: 3000 جنيه

مبيعات داخلية

اسم الشركة: كنوز لمستلزمات الديكور

مقر العمل: المهندسين - الجيزة

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة

الجنس المطلوب: أنثى .

السن المطلوب: 25 - 35 سنة

المؤهل المطلوب: عالي

الراتب الأساسي: 3000 جنيه

نجارين تجميع أثاث

اسم الشركة: الصيرفى

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة

العمالة المطلوبة: 3

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل

السن المطلوب: 21 - 40 سنة

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة

الراتب الأساسي: 3500 - 4500 جنيه

مخلص جمارك

اسم الشركة: ريل مي

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة

سنين الخبرة: سنة- ‎3 سنوات خبرة

السن المطلوب: 27 - 40 سنة

المؤهل المطلوب: عالي

الراتب الأساسي: 5000 - 6000 جنيه