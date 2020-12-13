أبحاث أم ورقية؟.. القصة الكاملة لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام

خلال الفترة الماضية انتشرت العديد من الأقاويل حول إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي، سواء بتأجيل الامتحانات أو تحويلها إلى أبحاث يُقدمها الطلاب، حتى خرجت وزارة التربية والتعليم ووضحت الحقيقة كاملة، "الوطن" تستعرض القصة الكاملة لامتحانات الشهادة الإعدادية

تقييم الطلاب على أساس الأبحاث

انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ومن ضمنها "فيس بوك"، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية، أنباء تخص تغيير نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، وجعل التقييم عن طريق أبحاث يُقدمها الطالب بدلا من الامتحانات التحريرية النظرية في شهر يناير القادم، وذلك بسبب الخوف على الطلاب وأفراد منظومة الامتحانات من الموجة الثانية لجائحة كورونات.

"التعليم" تتدخل وتوضح الحقيقة

وصلت الأنباء إلى وزارة التربية والتعليم، لتخرج إلى الرأي العام وأولياء الأمور والطلاب من أجل توضيح حقيقة هذا الأمر، وتؤكد أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية تحريرية في شهر يناير القادم مثلما يحدث كل عام، وأشارت "التعليم" إلى أن تلك الأنباء الخاصة بالأبحاث ما هي إلا مجرد شائعات غير حقيقية.

رسوم واستمارة الالتحاق بالامتحانات

وأكدت وزارة "التعليم" خطوات تحرير طالب الشهادة الإعدادية استمارة الامتحان، وهي كالتالي، يحرر الطالب الاستمارة بخط يده، على أن يكتب فيها اسمه الرباعي كاملا وفقًا لشهادة الميلاد، ووضع 3 صور للطالب، ويتم اعتماد تلك الاستمارة بخاتم الشعار في جميع المواقع، بالإضافة إلى ختم صورة الطالب، مع إرفاق صورتين واضحتين من شهادة ميلاده داخل الاستمارة، على أن تكون مختومة صورة طبق الأصل.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن رسوم دخول الطالب امتحانات الشهادة الإعدادية هو 150 جنيها.

مواعيد وجدول الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات نصف العام، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 23 من شهر يناير القادم على أن تنتهي الامتحانات يوم 5 من شهر فبراير القادم، وستحدد كل محافظة على مستوى الجمهورية جدول الامتحانات الخاص بطلاب الشهادة الإعدادية حسب الجدول المُعلن من خلال وزارة التربية والتعليم.