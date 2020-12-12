توزيع "شرائح" التابلت للصف الأول الثانوي بالقليوبية

أعلن الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عن استمرار أعمال تسليم شرائح البيانات الخاصة بالتابلت، لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية، مع مراعاة إجراءات فيروس كورونا، عند عملية التسليم.

وقال الفيومي، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية خلال أعمال تسليم شرائح بيانات الإنترنت الخاصة بالتابلت، وتم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والشركة المصرية للاتصالات، لتوفير موظفين مختصين لتسهيل عملية تسليم شرائح بيانات التابلت بجميع الإدارات التعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه أصدر تعليمات مشددة بتنظيم دخول الطلاب وتوجيههم، عبر ممرات محددة، وتوفير مقاعد حال تزايد الأعداد، منعا للتزاحم والتكدس خلال استلامهم شرائح الإنترنت لتشغيل التابلت، وذلك في إطار الاستعدادات للامتحانات.

وأشار الفيومي، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال تسليم الشرائح، مؤكدا أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من خلال كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

وأعلن عبد الرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، عن تشكيل غرفة عمليات بالإدارة لمتابعة تسليم شرائح البيانات لطلاب الصف الأول الثانوي، التى بدأ تسليمها بمدرسة بنها الثانوية بنين ومدرسة الشهيد إبراهيم محمد إبراهيم الثانوية بنين بالمنشية ببنها.

وقال مدير إدارة بنها، إنه تم تقسيم طلاب 27 مدرسة ثانوية، تابعة للإدارة، على مدرستين، وفق جدول تم إعلانه، لمنع التزاحم في إطار الإجراءات الاحترازية، لمنع تفشي فيروس كورونا حيث تم تقسيم المدارس، إلى مجموعتين بواقع 13 مدرسة لكل مجموعة، حيث يتم تسليم الشرائح بمدرسة بنها الثانوية بنين لمدارس (الشيماء الثانوية بنات والبنك الوطني وميت راضي وكفر الإربعين وكفر بطا ودملو ومصطفى كامل والشبان الخاصة والسلام الخاصة والشموت والمدرسة الرياضية).

وأضاف، أما المجموعة الثانية الخاصة بمدرسة الشهيد إبراهيم محمد إبراهيم "المنشية العسكرية" فيتم تسليم الشرائح بها لمدارس (أم المؤمنين الثانوية بنات ودجوي والشهيد جابر ومحمد نجيب الحارثي وعبد الحليم نور الدين وأحمد زويل وأبو بكر الصديق الخاصة وشبلنجة الثانوية والسادات الثانوية وبتمدة ومرصفا ومنصور بدار وسندنهور).

وفي إدارة الخانكة، وتحت إشراف عزة فتحي، وكيل الإدارة، تم تسليم الشرائح بمركزي التوزيع المخصصين لذلك، بمدرسة الشمس الرسمية للغات بالخانكة، ومدرسة الشهيد أحمد راضي الزياتي بالقلج، وتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتفقد ياسر سعيد، مدير إدارة العبور، يرافقه محمد عبد الوهاب، مسؤول الأمن بالإدارة مراكز توزيع شرائح بيانات الإنترنت الخاصة بالصف الأول الثانوي العام، بمدرسة الشهيد عمرو مسعد الرسمية للغات ومدرسة العبور الثانوية بنات لمتابعة سير توزيع الشرائح علي الطلاب، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي أثناء التسليم.