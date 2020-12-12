896 طالبا تقدموا للترشح بالانتخابات الطلابية بجامعة بنها

أعلنت مكاتب رعاية الشباب بكليات جامعة بنها، غلق باب استقبال طلبات الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب، للعام الجامعى 2020/2021، بعد أن تم اتخاذ إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، أنه تم غلق باب تلقي طلبات الترشح الخميس الماضي، موضحا أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات الترشح لاتحادات الجامعة، بلغ 896 طالبا وطالبة، منهم 507 طالبا، بنسبة 56.58%، و389 طالبة بنسبة 43.42%، على أن يتم إعلان الكشوف غدا الأحد بكل كلية.

فيما أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إعلان كشوف المرشحين سيكون غدا الأحد 13 ديسمبر الجارى علي أن يتم تلقي الطعون الإثنين 14 ديسمبر وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي.

وأضاف "السعيد" أنه تم تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف علي الانتخابات بمراحلها المختلفة برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وعدد 2 من الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين.

ولفت رئيس جامعة بنها إلى تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف علي الانتخابات وتذليل العقبات تضم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب وعدد من الطلاب غير المرشحين.