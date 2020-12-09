"العليا للانتخابات" تعلن الفائزين في دائرة كوبري القبة بالقاهرة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، النتائج الخاصة بدائرة كوبري القبة، ضمن جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

ووصل إجمالي عدد الناخبين في الكشوف 320206، وعدد المصوتين في اللجنة 30 ألفا و701 شخصا، والأصوات الصحيحة إلى 27 ألفا و801 شخصا، فيما وصلت أعداد الأصوات الباطلة إلى 2900 شخص.

وذكرت اللجنة في بيان لها على فضائية "extra news" أن الفائزين هم سيد نصر السيد أبو العلاء، وشهرته سيد نصر، بإجمالي 19374 صوتا، أما حسين السيد محمد جاد، وشهرته حسين أبو جاد، فحصل على 8427 صوتا صحيحا.

وأوضحت اللجنة في بيانها، النتائج الخاصة بدائرة بورسعيد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في اللجان 25512 صوتا.

وحصل المرشح الأول حسن طارق حسن عمار، وشهرته حسن عمرا، على 13867 صوتا، أما الآخر فهو محمد سامي عباس راغب، وشهرته سامي عمار، فحصل على 11645 صوتا صحيحا.