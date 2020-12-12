إصابة 5 أشخاص بطلقات خرطوش في مشاجرة ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بطلق خرطوش، إثر نشوب مشاجرة، وإطلاق الأعيرة النارية، اليوم، في ملاحية حسن سليم، التابعة لمركز ومدينة ببا، جنوب بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج واتخاذ اللازم.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة، في ملاحية سليم، وإصابة 5 أشخاص بطلق خرطوش، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

حيث استقبلت طوارئ المستشفى المصابين وتبين أنهم: جمال. ت. ب، 62 عاما، مصاب بطلق خرطوش في أنحاء الجسم، ونجلاء. ع. ع، 23 عامًا، مصابة بطلق خرطوش في القدم، وروان. م. ت،18 سنة، مصابة بكسر بالزراع الأيسر، وهدية. ع. 50 عامًا مصابة بطلق خرطوش في جميع أنحاء الجسم، ونورا. ج. ت، 17 عامًا، مصابة بطلق خرطوش في جميع أنحاء الجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر أصيب نائبي رئيس محكمة النقض ووكيل تفتيش قضائي، في حادث سير، وقع مساء اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي 3 مصابين جراء الحادث، وهم: "محمد ع.أ.ع" 64 سنة نائب رئيس محكمه النقض، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"محمود ح.ا" 55 سنة، نائب رئيس محكمة النقض، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى، و"عادل ع.أ.ع" 60سنة، وكيل التفتيش القضائي، مصابًا باشتباه كسر في الذراع الأيمن، جميعهم يقيمون محافظة سوهاج.

تم إجراء الإسعافات الأوليه لهم وخضعوا للفحوصات الطبية والمعملية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث.