بنك القاهرة يحقق صافي أرباح 2.5 مليار جنيه ويرتفع بإجمالي الإيرادات 24%

طارق فايد: البنك نجح فى ترسيخ نموذج أعمال متطور أدى لتحقيق مستويات مالية مستقرة على مدار 3 سنوات.. ومستمرون فى تطبيق خططنا التوسعية دون توقف

أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة للربع الثالث من العام المالى 2020 استمرار البنك فى تحقيق نتائج إيجابية وتسجيل معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت نسبة صافى الدخل من العائد (NIM) لتصل إلى 5.9% مقارنة بـ5.1% فى الفترة نفسها من عام 2019، لتبلغ 7.5 مليار جنيه بالمقارنة بـ6 مليارات جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2019، وبنسبة نمو بلغت 25%، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 6% ليسجل 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ1.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2019، مما أدى إلى نمو إجمالى الإيرادات بنسبة 24% ليصل إلى 8.9 مليار جنيه مقارنة بـ 7.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة نفسها.

ومن جانبه، أشاد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، بنموذج الأعمال المتطور الذى نجح البنك فى ترسيخه على مدار السنوات الثلاث الماضية، والذى ساهم فى تحقيق إنجازات عديدة بمختلف أنشطة العمل المصرفى بالبنك، مما انعكس على نتائج أعمال البنك وأدائه المالى، معرباً عن تفاؤله بانقضاء تداعيات أزمة كورونا فى ضوء ما نشهده من انتظام العملاء فى سداد المستحقات بعد انتهاء المهلة التى حددها البنك المركزى، مؤكداً استمرار البنك فى تطبيق سياسته التحوطية عبر تدعيم مخصصات خسائر الائتمان بنحو 1.7 مليار جنيه لمواجهة جميع المخاطر المحتملة لأزمة فيروس كورونا، مما أدى إلى تحقيق صافى أرباح بنحو 2.52 مليار جنيه بعد خصم الضرائب.

وأوضح «فايد» أن المؤشرات المالية للبنك أظهرت الإبقاء على قاعدة رأسمالية قوية ومركز مالى قوى تدعمه خطة استراتيجية ورؤية واضحة أدت إلى تحقيق أرباح ومستويات مالية مستقرة، فقد ارتفع معدل معيار كفاية رأس المال، حيث وصل إلى 17%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 21.2%، وعائداً على متوسط الأصول 1.8% بنهاية سبتمبر 2020، كما بلغ إجمالى الأصول 194 مليار جنيه، وارتفع إجمالى محفظة القروض للعملاء والبنوك بقيمة 13 مليار جنيه ليصل إلى 92 مليار جنيه بنسبة نمو 16% مقارنة بنهاية العام المالى 2019.

وعلى صعيد مجال ائتمان الشركات الكبرى، استمر بنك القاهرة فى دعم عملائه من الشركات عبر توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للنمو الاقتصادى، حيث ارتفعت المحفظة لتصل إلى نحو 44 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020، بنسبة زيادة قدرها 10% مقارنة بنهاية عام 2019، وفى مجال التجزئة المصرفية حققت المحفظة ارتفاعاً بنحو 7 مليارات جنيه لتسجل نحو 33 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الجارى وبمعدل نمو بلغ 27%.

وانطلاقاً من الدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى تحقيق أهداف التنمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع بتحقيق نسبة نمو 13% فى نهاية شهر سبتمبر 2020 مقارنة بنهاية شهر ديسمبر 2019، حيث بلغ إجمالى المحفظة 15.6 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من العام الجارى 2020، مقابل 13.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر عام 2019، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز الأعمال المتخصصة فى خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبلغ 27 مركزاً فى جميع مناطق جمهورية مصر العربية، ويستهدف البنك زيادتها لتصل إلى 30 مركزاً بنهاية العام الجارى.

وفى إطار حرص البنك المتواصل على تطوير باقة منتجاته وخدماته الإلكترونية المتنوعة بهدف التقليل من توافد المواطنين للفروع، فقد شهد عام 2020 طفرة فى عدد عملاء الإنترنت والموبايل البنكى بنسبة زيادة تقدر بـ342% مقارنة بنهاية ديسمبر عام 2019، حيث تم تسجيل إجمالى عدد عملاء 39٫372 بالخدمة بنسبة تفعيل تصل إلى 60% بإجمالى عدد معاملات يصل إلى 63٫047 معاملة، وجار العمل حالياً على تطوير خدمة الإنترنت البنكى لإضافة خدمات جديدة بما يسهم فى زيادة مستوى رضاء العملاء، ومتوقع طرحها خلال الربع الجارى من عام 2020، كما يجرى العمل على تطوير شامل لخدمة التليفون البنكى IVR، بالإضافة إلى تقديم خدمات جديدة مثل خدمة التواصل التفاعلى Chabot.

كما شهد الربع الثالث من عام 2020 توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة «اتصالات مصر» يقوم بموجبها البنك بإدارة المحفظة الإلكترونية للشركة -باعتباره الشريك البنكى- لتقديم مجموعة من أفضل الخدمات البنكية وأكثرها جودة لتناسب العملاء من مستخدمى المحفظة، ليرتفع إجمالى عدد العملاء المستفيدين من خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول لدى بنك القاهرة لكل من محفظتى «قاهرة كاش» و«اتصالات كاش» ليتخطى حاجز 2 مليون عميل.

واستمراراً لجهود البنك لتطوير خدمات الدفع الإلكترونى، حصل بنك القاهرة على رخصة البنك المركزى المصرى للسداد الإلكترونى عبر ماكينات نقاط البيع «POS»، التى تُعد إضافة جديدة لباقة المدفوعات الرقمية التى يطرحها البنك لعملائه وتنوع مصادر القبول الإلكترونى، كما شهدت خدمات السداد الإلكترونى عبر رمز الاستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو شهرى بنسبة تصل إلى 38% تقريباً بإجمالى عدد تجار يصل إلى «17٫532» تاجراً حتى نهاية سبتمبر 2020، كما استفاد البنك من المبادرة المطروحة من البنك المركزى المصرى منذ ثلاثة أشهر وقد تم تفعيل تجار جدد لم يكن لديهم أى من وسائل الدفع الإلكترونى بنسبة 45% من إجمالى عدد التجار الذين تم الاستحواذ عليهم حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.

وفى مجال بطاقات الائتمان، بلغ إجمالى عدد البطاقات بنهاية الربع الثالث من عام 2020 نحو 129 ألف بطاقة بزيادة قدرها 26% برصيد يقدر بنحو 606 ملايين جنيه بنسبة زيادة قدرها 63% عن عام 2019، فيما بلغ إجمالى محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً بأنواعها فى نهاية النصف الثالث من العام الجارى 2020 نحو 2.4 مليون بطاقة بزيادة مقدارها 9% مقارنة بنهاية ديسمبر عام 2019.

وتزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار بنسبة زيادة مقدارها 137% مقارنة بنهاية ديسمبر عام 2019، كما قام البنك بإطلاق حملات موجهة لبعض العملاء لزيادة الاستخدامات، بالإضافة إلى إطلاق حملة كاش باك Cashback 10% لجميع بطاقات بنك القاهرة عند الشراء من خلال مواقع التسوق الإلكترونى، وذلك لتشجيع العملاء على التسوق من خلال المنزل على مواقع التسوق الإلكترونية، إلى جانب إطلاق بطاقة تيتانيوم ماستركارد للخصم المباشر كإضافة جديدة لباقة بطاقات بنك القاهرة، التى صُممت خصيصاً لتحقيق أكبر قدر من الأمان والحماية على جميع المعاملات، بالإضافة إلى العديد من المزايا التى تناسب احتياجات العملاء اليومية من المشتريات والسحب النقدى.

وفى مجال التوسع الجغرافى وافتتاح الفروع الجديدة، تم افتتاح 11 فرعاً جديداً بنهاية سبتمبر 2020 وذلك للعمل ضمن شبكة فروع البنك فى مختلف محافظات الجمهورية، للوصول للعملاء أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالمياً، وتم افتتاح أول فرع رقمى للبنك فى شهر نوفمبر الجارى، كما بلغ عدد ماكينات الصراف الآلى للبنك بنهاية الربع الثالث من العام الجارى نحو 1040 ماكينة، ومن المستهدف إضافة 800 ماكينة صراف آلى جديدة لتصل إلى 1840 ماكينة بنهاية 2021، بالإضافة إلى تشغيل أول ماكينة صراف آلى Drive Thru تتيح الخدمة للعملاء داخل السيارة.

ودعماً للشمول المالى، شارك البنك فى فعاليات الاحتفال باليوم الدولى للشباب من خلال تقديم باقة متنوعة من العروض التشجيعية التى تستهدف جذب شريحة واسعة من العملاء، خاصة الشباب والمرأة، إلى جانب إصدار حساب جارٍ مخصص لخدمة منظومة المعاشات بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتحويل مكافأة نهاية الخدمة والمعاشات للعاملين بالقطاع الحكومى.

وتواصلت جهود البنك خلال الربع الثالث من عام 2020 فى مجال العمل المجتمعى، حيث استمر البنك فى مساندة الاقتصاد القومى من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر لإقامة العديد من المشروعات التنموية، كما استحوذ محور التدريب والتشغيل وخلق فرص العمل على أولوية بالغة من البنك عبر إطلاق عدة مبادرات أبرزها التعاون مع جمعية الأورمان لتمويل 2000 مشروع صغير للفئات الأكثر احتياجاً من الشباب والمرأة المعيلة فى صورة قروض حسنة بما يساعدهم على إقامة مشروعات تدر دخلاً مستداماً وتسهم فى تمكينهم اقتصادياً، كما شارك البنك فى «مشروع تدريب أهالى سمطا بمحافظة المنيا»، إلى جانب التعاون مع مؤسسة الحسن لدعم المتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة ومساندتهم لإقامة مشروعاتهم الخاصة، وتحقيق عنصر الاستدامة والاستقلال المادى لهم، ودعماً للقطاع الطبى قام البنك بتوفير الاحتياجات اللازمة للمستشفيات وإمدادها بالمعدات الطبية اللازمة، ومنها مستشفيات جامعة القاهرة وبنها وغيرها، وعلاج الأورام لغير القادرين، وفى مجال التعليم قام البنك بدعم مجموعة من الطلاب المتميزين بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وجامعة النيل، إلى جانب مساندة مشروع «مدرسة روتارى مصر» بمحافظة الفيوم، وقد بادر البنك بتوصيل لحوم الأضاحى لـ15 ألف أسرة مستحقة خلال عيد الأضحى بمختلف المحافظات وخاصة صعيد مصر، كما توسع البنك فى مبادرته bgreen والتى تستهدف تحقيق الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، من خلال إطلاق مشروع «مدرستى نظيفة» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومشروع تنظيف الشواطئ خلال موسم الصيف، فضلاً عن استمرار جهود البنك فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، وغيرها من المبادرات المجتمعية التى تستهدف مساندة رؤى وسياسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.