سمير غانم: دلال حكيمة أكتر مني.. وأنا حما مش صعب

كشف الفنان سمير غانم علاقته مع زوجي ابنتيه الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، قائلا: "أنا مش حما صعب إطلاقا، لأن الولاد مؤدبين، وصدرت دلال لأنها عندها حكمة أكتر مني في الحاجات دي، ولما اتقدم رامي مخدناش معاه وقت، لكن حسن خدنا وقت مش عشان حسن بس عشان إيمي، كان عندها شوية تردد".

وأضاف "غانم" خلال لقاء ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني "حسن إنسان حقيقي يتحط على الجرح يطيب، ومش بلحق أقعد معاه كتير لأنه مشغول شوية، وغير شغله مامته تعبانة شوية، ورامي برنس، ومفيش فيه ولا عيب، وعنده أب وأم يجننوا يتحطوا على الجرح يطيب".

وتابع: "وصيت حسن في فرح إيمي، وقولتله كلمة في ودنه، مش هوصيك عليها، فقالي دي في عينيا، ورامي كان لذيذ في إن دنيا عملت فرح فني، وحضروا أغنية هما الاتنين مع أصدقائهم، وملحقتش أوصيه لأني اتخلمت، كنت لابس بدلة وأنا مش بحب ألبسها، كانوا فاكريني العريس".

وواصل: "إيمي ودنيا عاقلة جدا وحنينة جدا، ولما اتجوزت دلال محدش وصاني، ولا هي بردو حد وصاها، بس قولتلها خليكي حنينة عليا، وما شاء الله شالت الشيلة".