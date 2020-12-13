أستاذ جهاز هضمي: كورونا مش خيبان والناس بتقلع الكمامة كأنها بورنيطة

قال الدكتور سراج زكريا، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة، إن عدد اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم أصبح لا بأس به، وعلى رأسها مجموعة الأربعة الخاصة بالصين، نظرا لأن الجائحة بدأت فيها أواخر 2019.

واضاف "زكريا"، خلال اتصال عبر "سكايب"، في برنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن ما يميز اللقاحات الصينية أن العلماء هناك بدأوا في اكتشافها مبكرا، ما أدى لمتابعتها بشكل أطول، كما أن اللقاح آمن تماما، وتصل نسبة نجاحه 86%، أي أن إصداره لأجسام مضادة تحمي من العدوى أو تقلل من حدة المرض.

ولفت إلى أن لقاح أكسفورد تصل نسبة نجاحه 70%، ولكن تواجدت مشكلة في البحث الخاص به، ما دفعهم للتأجيل، كما أن لقاح موديرنا أقوى اللقاحات الموجودة لكن سعره مرتفع للغاية، ويوجد لقاحات روسية، والوضع أصبح الآن "أوبين بوفيه".

وأشار إلى أنه على المستوى الشخصي سيأخذ اللقاح الصيني، وواثق في الطب لديهم، حيث أنه على مستوى راقٍ، وهذا ما شاهده بعينيه، ولكن لديهم مشكلة في عدم الإفصاح عن أسرارهم العلمية.

وأوضح أنه يوجد تراخي كبير من قبل المواطنين لمواجهة فيروس كورونا، "الناس في ماتش الزمالك قاعدة فوق بعضيها مقارنة بماتش زي ليفربول الناس قاعدة ما بين كل واحد 6 متر، العيان عندنا أول لما بيدخل العيادة بيقلع الكمامة كأنه بيقلع البورنيطة، وكورونا مش فيروس خيبان والناس".

وتابع: "يا ناخد اللقاح يا منخدهوش، مينفعش نقول نستنى نجربه في أول دفعة ونقرر، ورأيي أنا اللقاح الصيني آمن، وسألت بكل الطرق مع الصينيين لمدى فعاليته، ولو بيدي 50% بردو ناخده مش هيضرنا".