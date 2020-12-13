مصدر ينفي اختفاء أحراز طبيب الميكروباص: لا تعدم إلا بقرار من النيابة

نفى مصدر طبي، ما جرى تداوله حول اختفاء أحراز الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة في الميكروباص بمحافظة الشرقية.

وأضاف المصدر، قائلا: "الطب الشرعي تسلم أحراز المتهم وهي عبارة عن (بوكسر) وبنطال"، مشيرا إلى أنه جرى استخلاص السائل الموجود على الملابس الداخلية للمتهم ومطابقتها بعينة منه.

ولفت إلى أن النتيجة انتهت إلى تطابق السائل المنوي للمتهم، مع السائل المنوي الموجود على ملابسه.

وأشار المصدر إلى أن الطب الشرعي يحتفظ بالأحراز بعد فحصها، ولا يتم إعدامها إلا بعد سنوات من انتهاء القضية، وبقرار من النيابة العامة.

وكان عدد من رواد السوشيال ميديا، تداولوا أخبارا عن اختفاء أحراز قضية طبيب الميكروباص المتهم بالتحرش بطالبة في كلية الطب.

وكانت محكمة جنح قسم ثان الزقازيق، في وقت سابق، قررت تأجيل ثاني جلسات محاكمة طبيب الميكروباص لجلسة الخميس المقبل، للاستعلام عن التقرير الطبي الذي قدمه الطبيب ومنسوب صدوره إلى مستشفى خاص يثبت فيه إصابته بمرض "استمناء غير إرادي".

وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان رسمي، تفاصيل ضبط طبيب على خلفية اتهامه بفعل فاضح وهو ممارسة العادة السرية بجوار فتاة والتحرش بها داخل ميكروباص أجرة فى الشرقية

وذكرت النيابة في بيانها، أنها أُخطرت من معاون مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق بملاحظته صباح يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر الماضي، تجمعَ عدد من المواطنين، وضبطهم المتهم على إثر تحرشه بطالبة خلال استقلالهما إحدى وسائل النقل، فضبطه لعرضه على النيابة.

وأشارت إلى أن المجني عليها شهدت في تحقيقات النيابة بنظر المتهم إليها، وإيتائه أفعالًا خدشت حياءها، منها استمناؤه قاصدًا من ذلك التحرش بها، فاستغاثت بمن في وسيلة النقل فألقوا القبض عليه وسلموه للشرطة.