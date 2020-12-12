الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بداية من الغد وحتى الأربعاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت في بيانها الصادر اليوم السبت، على وجود حالة من التقلبات الجوية، بداية من غدا الأحد، وتستمر حتى يوم الأربعاء، حيث ستبدأ بارتفاع في درجات الحرارة وستكون أعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام بحوالي من 3- 4 درجات، حيث ستصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 27 درجة أثناء النهار، وهذا بسبب الرياح الجنوبية الغربية التي ستتعرض لها البلاد.

واوضحت "شاكر"، خلال مداخله هاتفية، مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة "الحدث اليوم"، لكن بداية من يوم الإثنين القادم ستنخفض درجات الحرارة وستعود لمعدلاتها الطبيعية، لتنخفض من 27 درجة إلى 23 درجة، ثم تنخفض يوم الثلاثاء المقبل مرة أخرى، وتصل إلى 20 درجة ثم 19 درجة حتى نهاية الأسبوع.

وتابعت: التلقلبات الجوية التي ستشهدها البلاد خلال تلك الفترة الزمنية، تشمل نشاط للرياح والأتربة والرمال، وسيبدأ ذلك من الغد على السواحل الشمالية ويمتد حتى محافظات الدلتا والوجه البحري والقاهرة، وأيضا محافظات سيناء وشمال الصعيد، وسيصاحب ذلك قلة في الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة، ويستمر نشاط الرياح الإثنين والثلاثاء كذلك، على أن يبدأ التحسن بنشاط الرياح بداية من الأربعاء.

وأشارت إلى أن التقلبات الجوية القادمة ستحمل معها أمطار أيضا، تبدأ من الغد على السواحل الغربية للبلاد، بأمطار خفيفة ومتوسطة، وتزيد يوم الإثنين كميات الأمطار لتصبح أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، وتمتد إلى محافظات الوجه البحري وبالأخص محافظات (كفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة).

وصرحت أن يوم الثلاثاء من المتوقع أن تزيد كميات الأمطار، حيث تشهد السواحل الشمالية للبلاد (السلوم، بلطيم، مطروح، إسكندرية، بورسعيد، العريش، رفح، دمياط) أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية في بعض الأحيان.