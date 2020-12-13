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أستاذ كبد: لقاح كورونا لا يمنع الإصابة المتكررة ووعي الناس أفضل تطعيم

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محمد عزالدين
05:28 ص | الأحد 13 ديسمبر 2020
لقاح فيروس كورونا

لقاح فيروس كورونا

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بقصر العيني، إن العالم وصل لمرحلة ما قبل ظهور الحقيقة بشأن فيروس كورونا، وهناك الكثير من الحقائق ما زلنا لا نعرفها عنه والتطعيمات، لافتا إلى أنه يوجد 58 تطعيما في المراحل النهائية، وما يتم تجربته 15 من ضمنها فايزر وموديرنا، والذي يعد أول لقاح في تاريخ البشرية يجرى عمله بالحامض النووي.   

وأضاف "عمر"، خلال اتصال، في برنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc  مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه حدث اختصار في إصدار التطعيمات، حيث من الطبيعي تكون مدة إصدار تطعيم متداول وجرى تجربته 73 شهرا، بينما لقاح كورونا صدر خلال 8 أو 9 أشهر، ما أدى لاختصار مدة الإصدار ما أدى لدمج المراحل.

وأوضح أن اللقاحات حتى هذه اللحظة أخذت الموافقات الطارئة الاستثنائية نظرا لظروف الجائحة، ولكن الموافقات النهائية لم تصدر بعد، والإصدار النهائي يكون بعد التقييم النهائي للقاح، ومن المهم أن تسبق درجة فاعليته درجة الأمان، خاصة أن درجة المناعة اللقاح من 3 لـ6 أشهر فقط، ولا يمنع الإصابة المتكررة، وهناك بعضها تسبب حساسية عند بعض الأشخاص.  

ولفت إلى أنه توجد فئات من المواطنين يجب أن يحصلوا على اللقاح حاليا، مثل كبار السن والأطقم الطبية في مستشفيات العزل نظرا لتعرضه للمرضى على مدار الـ 24 ساعة، والعدد الباقي يمكنه الانتظار في الحصول عليه، وتكون فرصة له لظهور معلومات وحقائق جديدة عن اللقاح، وأفضل تطعيم هو وعي المواطنين، "أنا شخصيا هستنى ظهور باقي الأبحاث والنتائج النهائية، وبعد كدة هاخد اللقاح، خلال شهرين أو 3 شهور".

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