ضبط هاربان من تنفيذ 12حكم قضائى بمدد سجن 64 سنة

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين ، خاصةً الأحكام الجنائية واجبة النفاذ والمجمعة ووشيكة السقوط.. فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة إختباء أحد الأشخاص ( عاطل - مُقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (12) حكم قضائى بإجمالى مدد سجن بلغت 64 سنة بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة المٌشار إليها.

وبمناقشته للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى إعترف بإرتكابه وقائع القضايا المحكوم عليه فيها بالإشتراك مع ( محامى ، مطلوب التنفيذ عليه فى ذات القضايا ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة).. على الفور تم إستهداف الأخير وضبطه وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادره ضده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .