شرب الماء والاستنشاق.. نصائح وهمية للوقاية من كورونا: الكمامة أهم

مع تجدد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، تطرأ على أذهان الجميع العديد من الأسئلة الملحة عن الفيروس وطبيعته وسبل الوقاية منه، ورغم أنه لم تمض إلا أشهر قليلة منذ بدء انتشار وباء كورونا، إلا أن العديد من الروايات انتشرت عن كيفية الوقاية منه، قيل إن الإكثار من شرب الماء يقي من العدوى.

وأوصت بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الإبقاء على الفم رطبا وشرب الماء كل 15 دقيقة، باعتبار أن ذلك سيساعد في التخلص من الفيروس باتجاه المرئ والمعدة حيث سيقضي عليه الحمض المعدي، والبعض ينصح باستنشاق بخار الماء عبر الأنف بشكل متكرر لمنع وصول الفيروس إلى الجهاز التنفسي.

"ابتسام": كثرة تناول الماء والاستنشاق المتكرر يقلل التهابات الجيوب الأنفية

الدكتورة ابتسام سلامة، أخصائي الأمراض الصدرية ومكافحة العدوى، نفت جدوى تلك التوصيات المتداولة بكثرة في الآونة الأخيرة بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بقولها، إن كثرة تناول الماء والاستنشاق المتكرر على مدار اليوم يقلل التهابات الجيوب الأنفية ويعمل على ترطيب الحلق والأنف بما يساعد في تحسين إفرازات المخاط وهو أمر يوصي به أطباء الأمراض الصدرية لأصحاب الأمراض التنفسية بشكل عام ولكن لم يثبت علميا أنه يعمل على الوقاية من فيروس كورونا.

وتابعت استشاري أمراض الصدر في حديثها لـ"الوطن" أن الوقاية من فيروس كورونا يلزمها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وما غير ذلك كلها اجتهادات يلجأ إليها البعض للوقاية من العدوى، بحسب تعبيرها.

وأشارت استشاري أمراض الصدر إلى أنه لو لم يكن الفيروس قد توغل داخل خلايا الجهاز التنفسي فبإمكانه دخول الجسم بطرق أخرى، حيث يصاب البعض عبر لمس العين.