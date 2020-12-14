بعد التخوفات منه.. "الصحة" تصدر معلومات رسمية عن اللقاح الصيني

استقبلت وزارة الصحة والسكان، الخميس الماضي، الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد والتى وصلت إلى 50 ألف عبوة، وحددت الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية الفئات التى سيكون لها الأولوية، ومن ذلك الوقت وبدأ التخوفات تزيد لدي المواطنين عن مدي مأمومنية اللقاح وفعاليته، وشرعت وزارة الصحة والسكان بإصدار منشور توعوي لبيان مدى فعالية اللقاح ومعلومات رسمية عنه، ويستعرض "الوطن" خلال هذا التقرير معلومات وزارة الصحة عن اللقاح.

- تم استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من دولة الإمارات من انتاج شركة سينوفارم

- الأولوية فى توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحى وخاصة العاملين بمستشفيات الصدر والعزل والحميات ومرضي الأورام والفشل الكلوي

- يتم أخذ اللقاح فى عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينها 21 يوما

الصحة: اللقاح الصيني أثبت فعالية بنسبة 86% فى الوقاية من الفيروس

- اللقاح أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

- اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية

- هذا اللقاح هو ما تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر وشاركت مصر فيه بـ3 الاف مبحوث وشاركت الوزيرة فيه وأخذت جرعتين منه

- الأعراض الجانبية له ارتفاع بسيط فى درجة الحراة ،صداع ، احمرار موضع التطعيم او اسهال وهى اعراض خفيفة وتزول من تلقاء نفسها.

- تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة و إتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن ١٥٣٣٥

الصحة: رفع استعدادتها بجميع المحافظات لفيروس كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف