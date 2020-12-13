غدا.. جهاز مدينة أكتوبر يطرح 14 وحدة إدارية ومحلات تجارية في المزاد

تقيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز مدينة السادس من أكتوبر، غدا الاثنين المزاد العلني، لبيع عدد من المحلات التجارية والصيدليات، والوحدات الإدارية والمهنية، بنظام المزاد العلني، عبارة عن 14 وحدة، بعدد من أحياء المدينة، وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على كافة المنتجات الغذائية، وغيره من متطلبات الحياه بأسعار في متناول الجميع.

كانت وزارة الإسكان أعلنت أن غدا الإثنين، هو آخر أيام المهلة المحددة سلفاً لدفع كافة المتأخرات، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي والفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة، بدون غرامات.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهر، بدأت من تاريخ الإعلان، نوفمبر الماضي للإعفاء من سداد غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني- تجاري- خدمي- استثماري- صناعي)، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، مشيراً إلى أن الإعفاء من غرامات التأخير، جاءت تلبية للمواطنين، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أكد أن هذه التيسيرات تسري لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، ومازالت فى حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، موضحاً أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية:

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة

- لا تسرى هذه التيسيرات على ما سبق سداده قبل الإعلان

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى التى تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.