خطوات الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور لمنصة امتحان أولى ثانوي

ينتظر طلاب الصف الأول الثانوي انطلاق الامتحان التجريبي المقرر عقده يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري وحتى يوم الأحد الموافق 20 من نفس الشهر، بغرض تدريب الطلاب على أداء الامتحان الإلكتروني من خلال التابلت وذلك بعد حصوله على كلمة السر واسم المستخدم ليتثنى له إجراء الاختبار.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات الحصول علي اسم المستخدم وكلمة المرور لمنصة امتحان الصف الأول الثانوي.

خطوات الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور للصف الأول الثانوي

- أولا: في البداية لابد من الدخول بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة والمعلمين من خلال الرابط التالي moe-register.emis.gov.eg

- ثانيًا: من داخل الصفحة اختار إنشاء حساب البريد الإلكتروني لتتمكن من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي للبدء في خطوة التسجيل في خطوات الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور.

- ثالثًا: اختار حساب الطالب من داخل تبويب إنشاء حساب البريد الإلكتروني وقم بتسجيل البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي وكود الطالب وأكمل الإجراءات لتصلك رسالة على البريد الإلكتروني تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي، للتقدم للامتحانات الالكترونية عبر التابلت، ويحتاج الطالب أو الطالبة لكي يقوم بالتسجيل الإلكتروني أن يكون معه البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بكل طالب.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي

- فتح بوابة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

- كتابة الاستمارة الورقية.

- كتابة الرقم السر وكلمة السر الخاصة بالطالب.

- ملء استمارة البيانات التي تحتوي على الاسم رقم التليفون وتاريخ الميلاد ووظيفة ولي الأمر والشعبة.

- طباعة الاستمارة بعد تسجيل البيانات والاحتفاظ بصورة الاستمارة ليستطيع الطالب دخول الامتحانات التجريبية.

وبدأت أول أمس الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2020 بدء إرسال كلمة المرور واسم المستخدم للطالب على البريد الإلكتروني، كما سيتم الإعلان عن موقع إلكتروني للاستعلام لمَن لم تصله كلمة المرور، بالإضافة إلى مركز للدعم الفني على الهاتف والواتس آب.