عاجل.. العثور على جثة شاب داخل منزله بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم، من العثور على جثة شاب داخل منزله بمركز قوص.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بوصول محمد أحمد إسماعيل، 33 عاما، جثة هامدة إلى مستشفى قوص.

وتشير التقارير الطبية الأولية في مستشفى قوص المركزي، أن الشاب تناول مادة سمية، وجار التأكد من ذلك من خلال المعامل، وتحت إشراف مفتش الصحية، كما أن ذلك قد يكون فيه شبه انتحار.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، التي أمرت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المقربين له حول تفاصيل حياة الشاب.