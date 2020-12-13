وزيرة الصناعة: نستهدف إحلال 70 ألف سيارة قديمة بالمرحلة الأولى

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، استغرقت بعض الوقت لضمان جاهزية البنية التحتية، من محطات الغاز وانتشارها في المحافظات جميعا.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "أون"، أن المنظومة تعمل على محورين، الأول مرتبط بتحويل السيارات التي يقل عمرها عن عشرين عاما سواء الميكروباص أو الأجرة أو الملاكي، لتعمل بالغاز، وهناك شريحة أخرى من السيارات من التي تخطت العشرين عاما، سواء تعمل بالنزين أو السولار، خاصة الأخيرة، كونها لا تملك الجاهزية للتحول للغاز، وبالتالي هنا لابد من الإحلال.

وكشفت جامع أنه في بداية المبادرة، كان المستهدف من عملية الاحلال الميكروباص والأجرة، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تشمل الملاكي أيضا، حيث يرى أن من حق المواطن أن يرتقي بمستوى معيشته، وأن يكون بوسعه أن يكون لديه سيارة حديثة وليست متقادمة.

وكشفت وزيرة التجارة والمصانع عن مزايا و تفاصيل تخص المبادرة، قائلة "سيتم إطلاق الشروط بكامل تفاصيلها من خلال معرض يقام خلال شهر يناير وسيشهد نماذج للسيارات، وستشارك البنوك معنا، وسيكون سعر الفائدة متميزا ويقل عن 5%، ومدة السداد قد تصل إلى 10 سنوات، وهي فترة تقسيط لم تحدث من قبل، إذ كانت 8 سنوات بحد أقصى، وسنقدم حافزًا مقابل تخريد السيارة، يعرف باسم الحافز الأخضر، وهو متفاوت وفقًا لقيمة السيارة، لكي نساعد مالك المركبة في تقليل التلوث وسلامة البيئة".

وأوضحت وزير التجارة والصناعة، أن انطلاق مبادرة إحلال السيارات المتقادمة سيكون خلال شهر يناير 2021 القادم، من خلال معرض يضم عدد كبير من السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المجمعة محليا، وأنه سيتم منح ملاك السيارات، سواء الأجرة أو التاكسي أو الملاكي، التي مر عليها أكثر من 20 عاما حافزا نقديا مقدم من الدولة، بالإضافة إلى حصوله على سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.

وأتمت، "نحاول استقطاب الشركات العالمية من أجل تصنيع عربات بالغاز في مصر، ونستهدف 70 ألف سيارة منهم 55 ألف أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص كمرحلة أولى، و90 ألف سيارة في المرحلة الثانية، و95 ألف سيارة في المرحلة الثالثة".