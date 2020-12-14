فاروق حسني: مصر طول عمرها فقيرة.. وطوفان الخلفة بيهد أي حاجة

قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن طبيعة المواطن المصري ذكي و"حدق" لكن التعليم والتربية كانت غائبة عنه، لافتا إلى أن تربية الإنسان من شأنه الحفاظ على الدولة وسيعمل لها وسيحميها، والعقل المصري حاليا غياب عن التربية والتعليم السنوات الماضية.

وأضاف "حسني"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن كل دولة تصنع نفسها بالطابع الخاص به، ومن الضروري أن تفعل ذلك مصر، ولكن بشكل رائع، لافتا إلى أن سبب غياب التعليم الفترات السابقة سببه "طوفان الخلفة".

ولفت أن الزيادة السكانية تغلب على أي شيء، لأنها تحتاج لإمكانيات وأموال، ومصر طوال تاريخها فقيرة، والدولة حاليا بدأت في تسليط الضوء على الأشياء الدقيقة للغاية وتربية الشباب على العمل الجاد والتخيل والإشراف على المشروعات.

وعن حياته، قال إنه يدير مؤسسة ثقافية، كما أنه يعمل لفنه ويقرأ ويسمع الموسيقى، لافتا إلى أن مصر لها طابع خاص ومميز، حيث يوجد بها بحران ولديها نهر هو الأطول في العالم، وبها زخم تاريخي وثقافي كبير، "وأنا شاب لفيت مصر حتة حتة، وكل حتة عارف تنفع فيها إيه، وكل حتة فيها جوهرة حتى لو صحرا".

وأشار إلى المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، والتي تستفيد من كل جزء في الدولة، لإفادة الشعب والعالم، ومصر دائما ما يكون بها تحديات للمستقبل وليس الحاضر، وهذه مهمة صعبة لأنها تحتاج لرؤية وخيال وإحساس بأن الدولة يمكن أن تقدم شيئا جديدا، مؤكدا أنه يرى التحدي يساوي العمل حاليا.