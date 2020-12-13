التعليم: 600 ألف طالب في أولى ثانوي حصلوا على كود الامتحان التدريبي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، تفاصيل الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي، الذي ينعقد يوم الثلاثاء المقبل 15 ديسمبر، فذكر أنه وضع كافة المعلومات بشأن هذا الأمر على موقع الوزارة وأيضًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن كافة الأمور مستتبة، وهناك 650 ألف طالب في الصف الأول الثانوي، من بينهم 600 ألف طالب قاموا بعمل البريد الإلكتروني الذي طلبته الوزارة، "قدروا يدخلوا وياخدوا الأكواد بتاعتهم اللي هيخشوا بيها الامتحان".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هؤلاء الطلاب سيقومون باستخدام التابلت للمرة الأولى، "هدف الامتحان تجربة كل الخطوات ، مفهوش نمر ولا أي حاجة خالص، عاوزين بس يتآلفوا مع السيستم الجديد لأنهم مش شافوه قبل كدة على التابلت، وفهم طبيعة الأسئلة الجديدة عشان يعرفوا يذاكروا ليها إزاي، ونشوف قدرات الشبكات والسحابة الإلكترونية على تحمل الضغط عليها أثناء الامتحان".

وتابع: "ده هدف التجربة ولا داعي للانزعاج، الهدف هو الوقوف على أي مشكلة، وجود أي مشكلة لا يزعجنا المهم نقف عليها، مفيش هيكون امتحان ورعب وحاجات من دي، ده هيبقى من 9 الصبح لـ 9 بليل، نسمح للطالب يخش في الوقت اللي هو عاوزه، يقدر من البيت أو المدرسة كله واحد، عشان ياخد أكبر فايدة من التجربة".

وواصل: "مش الهدف نحل الامتحان ونقفل ونجيب نمر نهائية، إحنا عاوزين الطالب يختبر قدرته في التعامل مع الاسئلة دي، يستكشفها ويستكشف الأدوات بس، بنديله الفرصة يجرب نفسه قبل الامتحان عشان الامتحان بتاع الترم الاول والثاني هيبقى امتحان بجد في لجنة وفيه مراقبة، لو أنا ضيعت الفرصة دي هخسر المحاولة".