حصاد 2020.. عام إنصاف المعلمين: 6.1 مليار جنيه لرفع المستوى المادي لهم

حصل المعلمين في عام 2020، على عدة مكاسب واهتمام كبير من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي شكرهم، كما وجه وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء بتحسين مرتباتهم في الفترة الماضية.

وجاءت الزيادات في أجور ومرتبات المعلمين التي أعلن عنها خلال هذا العام، ومن المقرر تطبيقها في أول يناير المقبل تشمل:

أولا: زيادة بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة هذا البدل في 30 يونيو 2020.

ثانيًا: زيادة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% من قيمة هذا الحافز في 30 يونيو 2020.

ثالثا: زيادة مكافأة الامتحانات بنسبة 25% من قيمة المكافأة المقررة في 30 يونيو 2020.

رابعا: حافز إدارة مدرسية شهري بقيمة 150 جنيها للوكيل، و250 جنيها للمدير.

وذكر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن متوسط الزيادات الشهرية الذي سيستفيد منها المعلم، تتراوح بين 325 إلى 475 جنيها، بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

من جانبها، وجهت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، النقيب، رئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته للحكومة بتحسين أوضاع المعلمين، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء ووزيرا المالية والتربية والتعليم، بحزمة قرارات هامة تساهم في رفع المستوى المادي للمعلمين، في صورة حزمة مزايا مالية، بتكلفة 6.1 مليار جنيه، تتحملها الخزانة العامة، بخلاف الأعباء التأمينية، وأولها إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بقطاع التعليم يبدأ بنصف مليار تضعها الخزانة العامة للدولة، ويستفيد منها 2.1 مليون معلم، و700 ألف من العاملين الإداريين، ويكون الصندوق تابعا لمجلس الوزراء.

وأعرب نقيب المعلمين، عن إشادته بالإجراءات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لزيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50%، ويستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، وزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50%، ويستفيد منها 1.4 مليون معلم، وتتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد، وحتى 180 جنيها لكبير المعلمين، وزيادة 25% مكافأة امتحانات النقل، و250 جنيها حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة، و150 جنيها للوكيل شهريا، بمتوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين، تبدأ من 325 جنيها للمعلم إلى 475 لكبير معلمين، بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

وأكد "الزناتي" أن القرارات الجديدة للحكومة في صالح المعلم، وتأتي تقديرا لدوره الهام والمحوري في النهوض بالعملية التعليمية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسي في معركة رفع الوعي لدى طلابه، ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن.

وأضاف خلف الزناتي: "نعول جميعا على دور المعلم الإيجابي في تشكيل وجدان وفكر الطلاب، والتركيز على دعم القيم الوطنية والأخلاقية في نفوسهم، وهو ما تنبهت له النقابة العامة للمعلمين، وعقدت دورات تدريبية عن الأمن القومي وكيفية الحفاظ عليه لعدد كبير من المعلمين، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، ومازالت مستمرة حتى الآن؛ لتدريب المدرسين بالشكل المطلوب على غرس القضايا الوطنية في النشء بجميع المراحل التعليمية".