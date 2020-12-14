إصابة 16 شخصا بينهم أطفال في حادثين متفرقين بقنا

أصيب 16 شخصا من بينهم أطفال، في حادثين متفرقين على طريق محافظة قنا، مساء اليوم، وجرى نقلهم بمعرفة إسعاف قنا إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

وكان الحادث الأول أسفر عن إصابة 10 أشخاص، اليوم الأثنين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل بطريق قفط القصير، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من الدكتور بدوي السعيد، مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، يفيد بإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل بطريق طريق قفط القصير.

وقال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن انتقلت إلى موقع الحادث، وجاري رفع تقرير حول الحادث.

وأسفر حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل، بقرية المخادمة على طريق قنا الزراعي دشنا - قنا، عن إصابة 6 أشخاص.

وكانت أسماء المصابين هم: نسمة جاد الله محمد، 11عاما، أصيبت بكدمات بالرأس، ومحمد فراج أحمد، عامين، أصيب بكدمات متفرقة، وسماسم حسين أحمد، 60 مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، وسحر أحمد محمد، 10 أعوام، مصابة بكدمات، وعلي إبراهيم علي، 35 عاما، مصاب بتورم بالعين، وهنية عبد السميع علي، 50 عاما مصابة بكسر بالحوض.

جرى نقل المصابين لمستشفى قنا الجامعي، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.