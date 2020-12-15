أب يتهم صديقه بالتعدي جنسيا على طفلته أثناء عودتها من المدرسة بالمحلة

تقدم والد طفلة ببلاغ رسمي بمركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، يتهم فيه شخص بالاعتداء الجنسي علي ابنته أثناء عودتها من المدرسة بعزبة الست طريق الجابرية التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغا من المدعو "أحمد . ال " والد الطفلة المجني عليها تبلغ من العمر 7 سنوات طالبة فى الصف الأول الأبتدائى يتهم فيه المدعو "ر . ع . ال" يبلغ من العمر 45 سنة صاحب مصنع نسيج مقيم بعزبة الست بهتك عرضها.

وأفاد والد الطفلة المجنى عليها في البلاغ أن والدتها فوجئت بوجود أثار دماء على جسمها وعندما سألتها أكدت لها أن المتهم صديق والدها استدرجها فى مكان خالى عقب عودتها من المدرسة وانتزع ملابسها ثم اعتدى عليها جنسيا.

كما انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ وتم تحويل الطفلة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، للتأكد من صحة البلاغ.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق بالجهات المختصة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.