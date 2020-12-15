أديب يعرض فيديو يابانيا عن تنقية وتجديد الهواء بالأماكن المغلقة

كشف الإعلامي عمرو أديب، أهمية التهوية في الغرف المغلقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أن في الريف عندما يقوم المواطنون ببناء منازل من الطين، يقومون بعمل شباب وباب في غرفة واحدة، أو بابين أمام بعضهم البعض، وكان الكثيرون يستعجبون من هذا الأمر، "ونسأل ليه يا حاج إبراهيم عامل باب قدامه شباك".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، مازحًا: "الحاج إبراهيم يقول عشان يعمل تيار هواء، عشان يجدد الهواء"، موضحًا أن هذا الأمر هو ما شددت عليه اليابان خاصة في وقت وباء كورونا، حيث ذكرت أهمية تهوية المنزل جيدًا، وأن يكون هناك تجديد دائم للهواء في المنازل والغرف المغلقة.

وعرض الإعلامي، مقطع فيديو يكشف الوقت الذي يستغرقه الهواء أو الدخان للخروج من الغرفة في الغرف التي بها باب واحد فقط، وبين الغرفة التي بها فتحتين سواء باب وشباب أو بابين، "اليابانيين حطوا دخان ملون داخل غرفة، الغرفة اللي فيها بابين لما تفتحهم الهواء يتجدد كليًا خلال 7 دقائق فقط، بينما الغرفة ذو فتحة واحدة يتجدد بعد 45 دقيقة".

وتابع أديب: " يعني قاعد 45 دقيقة الفيروس عمال يأكل فيك، طب واحد يقولي مش عندي غير باب واحد، جيب مروحة وخليها تتحرك طول الوقت، هتعمل تجديد للهواء، تجيب مروحة حتى لو الغرفة فيها تكييف، عاوزين نعدي الأيام دي على خير لحد ما نوصل للفاكسين، مفيش فاكسين يكفي البشر كلها في وقت واحد في مكان واحد بطريقة واحد المسالة".