فيديو يوضح تأثير العطسة أو الكحة في الأماكن المغلقة: الرذاذ بيوصل 2 متر

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو يوضح مدى انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الغرف المغلقة، حيث ظهر في الفيديو غرفة بها 10 أشخاص، "لو شخص كح، الرذاذ بيوصل 2 متر، فيروس كورونا أقل 8 مرات من سمك الشعرة، أي لا يُرى، وبعد ذلك ينتشر الفيروس في الهواء، وعناصر الفيروس في الهواء تظل موجودة لوقت طويل".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامجه "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا غير مكلفة، وتقتصر على غسل اليدين بالماء والصابون وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتهوية الغرف، واصفًا الكمامة بأنها اختراع عبقري، كما أن 2020 عام الكفاح و2021 عام اللقاح، على حد وصفه.

وشدد الإعلامي، على أن المواطن سيستمر في ارتداء الكمامة حتى بعد تلقي اللقاح ضد "كوفيد – 19"، متابعًا: "بيل جيتس قال إن الخمسة أشهر المقبلة هي الأسوأ، والوضع أصبح أن المواطن شايف الميا وعطشان ومش عارف يوصلها".