"تعليم بني سويف" تعقد امتحانا تجريبيا للصف الأول الثانوي

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي العام، الامتحان التجريبي داخل مدارس محافظة بني سويف، اليوم، في مادة اللغة العربية، الكترونيا، على أن تستكمل باقي المواد في المواعيد المعلنة، دون التقيد بمكان عقد الامتحان، أو التوقيت حيث سمحت الوزارة بدخول الامتحان من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وأكدت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عقد اجتماعات متكررة بحضور مقيادات المديرية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالاستعداد المناسب لعقد تلك الامتحانات وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لأداء الامتحان في جو مناسب ووسط إجراءات احترازية ووقائية.

وقالت "وكيل الوزارة": "الامتحان يجري بيُسر دون أي شكاوى أو مشاكل حتى الآن" لافتة إلى أن المديرية استعدت مبكرا لعقد تلك الامتحان التجريبي، وتذليل أي معوقات أمام الطلاب والعمل على توفير البيئة الآمنة والجو المناسب واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت: "لدينا 83 مدرسة ثانوية يجري بها 15996 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي الامتحان الذي يعد تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت واختبار قدرة الشبكات والوقوف على المشكلات والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة ونظام التقييم".

وأشارت إلى أن حدوث أي مشكلة لا يستدعي أي توتر أو قلق لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التجريبي لحل هذه المشكلات مؤكدة وجود فريق دعم كامل من أخصائي التطوير بالمدارس والإدارات التعليمية يمكن لأي طالب التواصل معهم خلال خدمة واتساب.