صديقه خطط لسرقته.. كشف غموض سرقة سيارة "شيبسي" من أمام منزل سائق بطوخ

كشفت مباحث مركز طوخ، غموض سرقة سيارة نقل من أسفل منزل قائدها بطوخ، حيث تبين أن صديقه غافله واصطنع مفتاحاً واستولى عليها بمساعدة سائق آخر لسرقة حمولتها "شيبسي" لمروره بضائقة مالية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.

اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد تامر موسي، مأمور مركز طوخ بورود بلاغًا من المدعو "أ.س.ع" 29 عامًا، سائق بشركة "شيبسي" ومقيم بالدير دائرة المركز، باكتشافه سرقة السيارة قيادته من أسفل مسكنه، وبمناقشة المبلغ اتهم "أ.ع.ج" 25 عامًا، مندوب مبيعات بذات الشركة و"ا.س.ا " 26 عامًا سائق، صديق الأول بارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ من ضبطهما، واعترف المتهمان بسرقة السيارة نظرا لمرور الأول "مندوب المبيعات " بضائقة مالية، ولتسهيل ارتكاب الواقعة طلب من المبلغ استعارة السيارة بحجة قضاء بعض المتطلبات الخاصة به، وقام بعمل مفتاح مصطنع لها واتفق مع الثانى أن يلتقيه فجرًا أمام مسكن المبلغ وقيام الثاني بقيادة السيارة وسرقتها بحمولتها.

وأضاف بأنهما قاما بالتصرف بجزء من حمولة السيارة بالبيع، لبعض محلات البقالة بالقاهرة، والجزء الباقى من الحمولة قاما ببيعه لأحد محلات البقالة المتعامل مع الشركة، دون علمه بكونها من متحصلات سرقة، وعقب ذلك توجها لإخفاء السيارة بالطرق الزراعية المتاخمة لقرية ميت كنانة دائرة المركز، وقاما بإنفاق المبالغ المالية المتحصل عليها من بيع الحمولة .