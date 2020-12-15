تبدأ 16 يناير.. محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات التيرم الأول

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والشهادة الإعدادية "عام ومهني"، للعام الدراسي 2020/ 2021، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 16 يناير وتنتهي يوم الخميس 4 فبراير.

وأوضحت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي تبدأ يوم السبت 16 يناير المقبل، وتنتهى الخميس 21 من نفس الشهر، فيما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم السبت 23 يناير، وتنتهي الأربعاء 27 يناير.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم السبت 16 يناير، وتنتهي يوم الثلاثاء 26 يناير، فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم الأحد 17 يناير، وتنتهي الأربعاء 27 يناير، فيما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت 30 يناير، وتنتهي الخميس 4 فبراير.

وتبدأ امتحانات المواد العملية للشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت 2 يناير، وتنتهي الخميس 14 يناير، بينما تبدأ امتحانات المواد العملية للتربية الرياضية للشهادة الإعدادية لمدارس التربية الرياضية يوم السبت 23 يناير، وتنتهي الأربعاء 27 يناير 2021.

في سياق آخر، بدأ طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم الثلاثاء، الامتحان التجريبي داخل مدارس محافظة بني سويف، في مادة اللغة العربية، والذي يُعقد الكترونياً، على أن تستكمل باقي المواد في المواعيد المعلنة، دون التقيد بمكان عقد الامتحان أو التوقيت، حيث سمحت الوزارة بدخول الامتحان من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على عقد اجتماعات متكررة بحضور محمد رمضان، مدير عام التعليم العام، وصباح سيد، مدير التعليم الثانوي، وراوبة حسن، مدير إدارة الإحصاء، وماجد أبو سيف، مدير إدارة التطوير التكنولوجي، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالاستعداد والتجهيز المناسب لعقد تلك الامتحانات، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لأداء الامتحان في جو مناسب، ووسط إجراءات احترازية وقائية، وبهدف الاطمئنان على الجاهزية التامة.

وأكد "سهام يوسف" حرصها على متابعة الامتحانات من داخل اللجان، والتي مرت بيُسر دون أي شكاوى أو مشاكل حتى الآن، مشيرةً إلى أن مديرية التربية والتعليم استعدت مبكراً لعقد الامتحان التجريبي، وتذليل أي معوقات أمام الطلاب، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب، والجو المناسب لأداء الامتحان التجريبي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت: "لدينا 83 مدرسة ثانوية يجري بها 15996 طالباً وطالبة بالصف الأول الثانوي الامتحان، الذي يُعد تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت، واختبار قدرة الشبكات، والوقوف على المشكلات، والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة ونظام التقييم".